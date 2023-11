Vránovo teskné Blues. Ztratil místo v sestavě, kouč ho opětovně kritizoval

Býval považován za velký talent. Jenže hokejový útočník Jakub Vrána (27) v posledních třech sezonách prožívá těžké časy. Od chvíle, kdy ho Washington vytrejdoval do Detroitu, jeho forma pomalu ztratila lesk a loni dokonce kvůli osobním problémům přijal pomoc v asistenčním programu hráčů NHL. Před touto sezonou to vypadalo nadějně, novou šanci mu dalo St. Louis. Jenže pozitiva se znovu vytratila, Vrána v noci na dnešek už podruhé vypadl ze sestavy. Navíc podle zámořských médií úplně nevychází s trenérem.

Po úvodní ochutnávce, kdy bezprostředně po trejdu z Capitals nasázel Vrána sedm gólů v 10 zápasech, dostal v organizaci Red Wings tříletý kontrakt na 16,25 milionu dolarů. Jenže pak přišly trable. Poranil si rameno a skoro celou předminulou sezonu byl mimo hru. Pak nastoupil do zmíněného programu, jenž pomáhá hráčům s nejrůznějšími psychickými potížemi i závislostmi.

A když se pak v průběhu února 2023 vrátil, v podstatě to byl od Detroitu spíš jen tah, kterým chtěl ztracenou oporu nabídnout jiným týmům. Nechtěnému českému útočníkovi nakonec dali prostor v St. Louis. Začátek byl opět skvostný. Na konci sezony zapsal 10 gólů a šest nahrávek ve 20 zápasech a fanoušci Blues si libovali. V týmu se ocitl střelec, který vykazoval čísla v průměru půl gólu na zápas.

Nový ročník se však nese v duchu rozpaků. Už v průběhu října kouč Craig Berube vyndal Vránu ze sestavy a na dva zápasy jej posadil na tribunu. "Potřebujeme od něj víc. Všechno je o poctivé hře a on musí být lepší," vysvětloval své rozhodnutí.

Český útočník se neskrýval a novinářům z The Hockey News poskytl svou reakci: "Nemůžu říct, že bych z toho měl radost. Teď záleží na mně. Budu na sobě a na své hře dál pracovat a doufám, že dostanu šanci se vrátit," bral kritiku s pokorou.

"Vím co se ode mě čeká, umím bruslit, umím dávat góly, umím si vytvářet šance. Ale samozřejmě musím dělat i jinou práci, bez toho se zápasy nevyhrávají. Hrával jsem ve vítězných týmech, takže vím, o čem hokej je," dodal šampion Stanley Cupu s Washingtonem. Efekt to však zjevně nepřineslo. Od chvíle, kdy se v utkání na ledě Colorada vrátil do sestavy, dokázal dát jen jeden gól v 10 zápasech.

Podruhé na tribunu

Když Bluesmani o víkendu dohrávali zápas s Coloradem a v poslední třetině bránili dvoubrankové vedení, už zase zůstal mimo rotaci hráčů. Odehrál pouze 9 minut a 43 sekund a už potřetí v sezoně nedostal ani 10 minut času. A nyní už nebyl na ledě vůbec. St. Louis i bez jeho přispění porazilo Arizonu na jejím ledě 6:5.

Při hodnocení zápasu a dotazu novinářů na chybějícího forvarda si Berube opět vedl svou. "Znovu to říkám. Potřebujeme od něj víc. Jsou určité pasáže hry, kde podle mě čeká na gól a nepracuje. A my chceme, aby pracoval a aby byl v soubojích silnější. Má skvělou střelu, umí bruslit. Ale prostě to jeho bruslení a práci nevnímám jako dostatečné."

Zajímavou statistikou je třeba i Vránova úspěšnost na vhazování. Ačkoliv není centr a není to jeho role, v sezoně musel 12x zaskakovat na buly za spoluhráče, bohužel nevyhrál ani jedinou. V dosavadních 15 zápasech, ve kterých nastoupil, dal jen dva góly a na čtyři přihrál. Plusem je jistě pozitivní bilance v účasti na ledě, kterou má +3 a v tomto ohledu je čtvrtým nejlepším hráčem týmu.

A jeho zastánci se ozývají. "Pokud ho vedení nenechá hrát tam, kde je to pro něj přirozené, nemá cenu od něj čekat něco víc. Je to tak jednoduché... Ve většině zápasů své kariéry byl kvalitním ofenzivním a hlavně produktivním hráčem. Jenže v této sezoně ho poslali bojovat, Blues od něj chtějí daleko víc obrany. Myslím, že je škoda snažit se mu ubírat jeho nadprůměrné útočné schopnosti. Neschopnost Blues vytvářet kvalitní šance není Vránova chyba. Měl dostat víc šancí v první šestce a v nejlepší přesilovce týmu. Je jasné, že teď to nepůjde, protože nemá ideální vztah s trenérem," soudí Ethan Carter z blogu The Hockey Writers.

Pro Blues byl na začátku Vránův přestup experimentem. Oproti angažmá v Detroitu dostal poloviční plat (2,625 mil. dolarů) a smlouvu jen do konce sezony. Tak jako tak se stále víc na zámořských fórech objevují poznámky, že se ovšem nemusí dočkat v St. Louis nového roku...