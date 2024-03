Zadina s Ruttou svými góly řídili výhru San Jose, Pastrňák se Zachou si připsali asistence

Filip Zadina a Jan Rutta pomohli v NHL svými brankami hokejistům San Jose k vítězství na ledě St. Louis 4:0. David Pastrňák přispěl asistencí a proměněným nájezdem v závěrečném rozstřelu k výhře 3:2 Bostonu nad Washingtonem. Na úvodním gólu Bruins se podílel také Pavel Zacha.

Zadina po osmi zápasech bez bodu otevřel v St. Louis skóre utkání. Český útočník ve 29. minutě těžil z výborného napadání v útočném pásmu, kde obral o puk Zacharyho Bolduca a střelou na bližší tyč dal svou 13. branku v sezoně.

Pardubický rodák, jemuž zbývá jediný bod k vyrovnání dosud nejúspěšnější sezony v NHL, je druhým nejlepším střelcem Sharks v ročníku. Více branek z aktuálního kádru San Jose nasázel jen Švéd Fabian Zetterlund.

Rutta gólem do prázdné branky zpečetil výhru. Svou bilanci vylepšil na 4+14 a je druhým nejproduktivnějším českým obráncem v lize.

Gólman Mackenzie Blackwood zlikvidoval 35 střel a udržel druhou nulu v sezoně. "Kluci v každém zápase tvrdě bojují, poslední týdny se ale puky neodrážely naším směrem. Dnes to šlo lépe. Jsem moc rád, že přišla odměna," řekl kanadský gólman.

Sharks ukončili devítizápasové čekání na vítězství, nadále však zůstávají na chvostu celé NHL. Na předposlední Chicago ztrácejí hokejisté z Kalifornie sedm bodů. "Je to fajn pocit," řekl po vítězství Mikael Granlund. "V této sezoně jsme ho mockrát nezažili, tak si ho musíme užít."

Boston se pohybuje v naprosto odlišných vodách. V posledních zápasech sice nepůsobí tak sebevědomým dojmem jako v úvodu sezony, nadále ale zůstává mezi nejlepšími týmy soutěže.

Po výhře nad Washingtonem pokořili Bruins hranici 100 bodů za sezonu a dál drží třetí místo ve Východní konferenci.

Pastrňák se Zachou na ledě Capitals připravili úvodní branku zápasu. Nejproduktivnější Čech v soutěži zavezl puk do útočného pásma a předal ho kolegovi z elitního útoku Bruins. Zacha na modré čáře našel obránce Hampuse Lindholma, jehož nahození se zastavilo až v brance.

Zápas dospěl do nájezdů, v nichž získali bod navíc Bruins. Ve třetí sérii uspěl i Pastrňák, který je se 102 body pátý v ligové produktivitě.

Vyrovnávací branku Washingtonu na 2:2 dal obránce John Carlson, jenž odehrál 1000. zápas v NHL. "Je vidět, že se v této lize může stát úplně cokoliv. Dnes to nebyl dokonalý výkon, ale bojovali jsme až do konce a měli jsme šanci nakonec vyhrát. Bylo by hezké oslavit tu tisícovku výhrou, bohužel se to ale nepodařilo," uvedl čtyřiatřicetiletý obránce.

Další zápasy

David Rittich po třech zápasech naskočil do branky Los Angeles. Český gólman zlikvidoval 31 střel Calgary, prohru 2:4 ale neodvrátil. Kings jsou v Západní konferenci na poslední příčce zaručující postup do play off a devět zápasů před koncem základní části mají pětibodový náskok na deváté St. Louis.

Nedařilo se ani brankáři Arizony Karlu Vejmelkovi, který od New York Rangers inkasoval šestkrát. Coyotes v divoké přestřelce podlehli nejlepšímu týmu ligy 5:8 a neuspěli po dvou prohrách. Rangers zvítězili popáté v řadě.

Auston Matthews jako první hráč v ročníku překonal hranici 60 branek. Americký kanonýr Torontu pomohl k výhře 3:0 na ledě Buffala a metu znamenající střeleckou extratřídu překonal podruhé během tří sezon. Matthews je teprve devátým hráčem, který se přes 60 branek dostal dvakrát. Z aktivních hokejistů je jediný.

"Znamená to pro mě strašně moc, ale není to jen o mně. Je to úspěch celého týmu, který za mnou stojí, pomáhá mi na hřišti i mimo něj a díky němu hraju lépe," řekl Matthews, kterému zbývá ještě devět zápasů k tomu, aby přidal další branky a vylepšil klubový rekord.

Další výsledky NHL