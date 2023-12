Krejčí byl hokejový básník, ale pro národní tým jen alternativa, říká expert Pospíšil

Kariéru uzavřel jeden z nejdůležitějších českých hokejistů poslední doby David Krejčí (37). Zhasla tak naděje, že by vítěz Stanley Cupu z roku 2011 posílil národní tým na mistrovství světa, které bude hostit na jaře příštího roku Praha a Ostrava. Podle experta České televize Davida Pospíšila skončil hokejový básník a hráč, na něhož lidé chodili.

Zpráva o Krejčího konci přišla jen měsíc poté, co úspěšnou kariéru uzavřel i další výrazný centr Tomáš Plekanec. Český hokej tak v rychlém sledu přišel o dvě velké opory.

Jak vnímáte zprávu o konci kariéry tak významného hokejisty?

"Byl to hráč světové třídy, ale také sám věděl, jaké má problémy a kam se to s jeho zdravím ubírá. Jen on sám věděl, zda ho to znovu pustí nebo nepustí na led. Mistrovství světa ho lákalo, to jsme věděli, ale asi ty trable byly složitější. Život má jen jeden a zdraví také. Jsou důležitější věci než hokej."

Bude Krejčí na MS chybět hodně?

"Od začátku bylo jasné, že David nebyl plán číslo jedna, pro národní tým byl spíš alternativou. Byla to jen naděje, že bychom takového centra měli. A také je otázka, jak by vypadal na ledě. Nevíme, jak se v létě připravoval a jak by vypadal po tak dlouhé pauze. Každý hráč, i když je to takový borec, potřebuje zápasovou praxi. Nikdo si nedovede představit, jak by to zvládl, přestože si všichni můžeme myslet, že by to bylo skvělé."

Přesto v kabině bude chybět jeho osobnost. Kdo po něm může roli přirozeného lídra převzít?

"Lídři se tvoří fungováním týmu a v reprezentaci jím pomalu, ale jistě může být někdo nový. Je tam víc hráčů, kteří mají za sebou spoustu zápasů v reprezentaci i na mistrovství světa a pozice lídrů by jim měla přirozeně přejít do rukou. Samozřejmě se jistě počítá Romanem Červenkou, Janem Kovářem, ale otevírá se šance pro nové mladé kluky, kteří, pokud budou mít v kabině slovo a pokud něco řeknou, tak to bude platit."

Jak na Krejčího budete vzpomínat?

"Byl to hokejista, na kterého jsem se strašně rád díval a jehož hokej mě strašně moc bavil. Nebyl to stroj, to byl hokejový básník, který pokaždé vymyslel nový verš, když to řeknu vznešeně. Byl to ten typ hráče, na kterého se chodí. A i kdyby se mančaftu sebevíc nedařilo, tak na Davida Krejčího bych se šel podívat pokaždé."