Karlovy Vary pěti góly zaskočily Spartu, boj o čtvrté místo se rozhodne v posledním kole

Výhru 5:3 oslavili v 51. kole Tipsport extraligy hokejisté Českých Budějovic, kteří přehráli Kladno a v boji o čtvrté místo mají do posledního kola stále slušnou pozici. Motor vyhrál potřetí za sebou. Vítězství 2:0 nad Olomoucí získali hokejisté Mladé Boleslavi, pátou nulu v sezoně uhájil Jan Růžička (27). Jasnou výhru 5:1 nad Spartou berou Karlovy Vary, které mají jistotu předkola play off.

Budějovice porazily Kladno, vyhrály potřetí za sebou a udržely se ve hře o přímý postup do čtvrtfinále play off. Aktuálně je Motor pátý, bod za čtvrtým Brnem.

Karlovy Vary si zajistily postup do předkola play off. Energie uspěla po šesti porážkách, v tabulce se posunula na jedenácté místo a na třináctou Mladou Boleslav má před nedělním závěrečným kolem základní části náskok čtyř bodů. Západočeši se Spartou, která do play off postoupí z druhého místa, po první třetině prohrávali, ale ve druhé části vývoj utkání otočili. Dvěma góly a asistencí se na výhře domácích podílel kapitán Jiří Černoch.

Kometa se udržela na čtvrtém místě tabulky zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. Bílí Tygři jsou sedmí a čeká je předkolo. Kometa porazila Liberec i počtvrté v sezoně, dvěma góly se na tom podílel útočník Steve Moses. Kapitán hostů Martin Zaťovič vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sportu.

Litvínov po druhé výhře z posledních pěti zápasů udržel naději na posun na čtvrté místo, které zaručuje přímou účast ve čtvrtfinále. Shodně třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěli Nicolas Hlava a Ondřej Kaše. Ostravané neuspěli poprvé po sérii pěti vítězství.

Přes čtvrtou výhru z posledních pěti duelů ztratili Bruslaři při úspěchu Karlových Varů proti Spartě (5.1) naději na předkolo, skončí třináctí a v neděli jim sezona skončí. Góly domácích dali Vojtěch Malínek, jenž oslavil první extraligový gól, a Róbert Lantoši. Páté čisté konto v sezoně vychytal Jan Růžička. Hostující obránce Jiří Ondrušek odehrál 1000. soutěžní zápas v dresu Hanáků.

Hradec Králové se posunul na 8. místo zajišťující výhodu domácího prostředí na startu předkola play off. Plzeňský brankář Milan Klouček sice statečně čelil značné střelecké převaze domácích, Mountfield ale i tak zvítězil 3:1 díky rozdílovému gólu Radovana Pavlíka ze 48. minuty.

Třinec poprvé v sezoně Pardubice porazil. Obhájce titulu vedl o tři góly po trefách Libora Hudáčka, Adama Helewky a Patrika Hrehorčáka až do 54. minuty. Lídr soutěže vyrovnal i díky dvěma gólům při risku bez brankáře. Zápas zdramatizoval dvěma zásahy Richard Pánik. Nájezdy rozhodl Hudáček. Dynamo vyrovnalo extraligový bodový rekord Liberce (118) z ročníku 2015/16.

