Velký trejd mezi Pardubicemi a Třincem. Dynamo získalo Pánika, Cienciala znovu Ocelářem

Na východě Čech je v posledních dnech pořádně rušno. Poté, co pardubický klub sáhl k výměně trenéra, došlo i na změnu v hráčském kádru. Vedení Dynama se dohodlo s Třincem na výměně Davida Ciencialy (28), jenž v klubu úřadujících mistrů již působil, za zkušeného Richarda Pánika (32).

Cienciala, který v Třinci hrál naposledy v sezoně 2018/19, odehrál v dresu Pardubic téměř tři sezony ve kterých v základní části Tipsport extraligy nastoupil do 136 zápasů, v nichž zaznamenal 87 bodů za 29 gólů a 58 asistencí.

Jako protihodnota míří do Pardubic útočník Richard Pánik, jenž letos zasáhl do 36 ligových zápasů a připsal si v nich 24 bodů (14+10). Slovenský reprezentant má za sebou mimo jiné i deset sezon v NHL, kde naskočil do 521 zápasů a zaznamenal v nich 195 bodů (88+107).

"Přichází k nám produktivní útočník se zkušenostmi z NHL. Věřím, že našemu týmu pomůže v rozhodující fázi sezony," řekl sportovní ředitel klubu Dušan Salfický. "Jsem velmi rád, že jdu do týmu, který má největší ambice a dokazuje to celou sezonu. Na tlak jsem zvyklý," doplnil Pánik.

Cienciala, který s Oceláři v roce 2019 získal mistrovský titul, se s klubem dohodl na víceleté smlouvě. "Je to náš odchovanec a má velkou motivaci pomoct nám v závěru sezony. Jeho velkou předností je variabilita, dobré bruslení, čtení hry a výborná střela. Trenéři ho můžou využít jak na centru, tak na křídle. Když byla možnost získat ho již nyní, neváhali jsme," uvedl sportovní ředitel třineckého klubu Jan Peterek.