Čerešňák prodloužil s Pardubicemi, slovenský obránce bude v klubu až do roku 2028

Slovenský hokejový obránce Peter Čerešňák bude hráčem Pardubic až do roku 2028. Se současným zaměstnavatelem jednatřicetiletý rodák z Trenčína prodloužil smlouvu o dvě sezony, stávající kontrakt mu měl vypršet v roce 2026. Klub vítěze základní části extraligy to oznámil po vítězném vstupu pardubického týmu do semifinálové série play off s Litvínovem.

"Je to jeden z našich nejkvalitnějších hráčů a určitě i jeden z nejkvalitnějších hráčů celé extraligy. Do budoucna je pro nás Čero základním stavebním kamenem," konstatoval pardubický asistent trenéra Petr Sýkora na klubovém webu.

Čerešňák působí v Pardubicích od minulé sezony. Do Dynama přišel reprezentační bek po šestiletém angažmá v Plzni, extraligu hrál i za Vítkovice a na kontě má v nejvyšší české soutěži včetně play off 539 zápasů a 244 bodů za 55 gólů a 189 asistencí.

"Neměl jsem nad čím váhat. Dynamo je klub, který má ambice, je dobře poskládaný a jsme skvělá parta. Jsem rád, že to vyšlo a strašně se těším na další roky, které jsou před námi," řekl Čerešňák a 37 kanadskými body třetí nejproduktivnější obránce základní části aktuální sezony. Společně se spoluhráčem Lukášem Sedlákem se také podělil o prvenství ve statistice plus/minus zohledňující účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech.