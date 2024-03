Semifinále play off extraligy pohledem dat: Litvínov má zatím lepší čísla než Pardubice

Letošní play off hokejové extraligy zatím nepřineslo větší překvapení. Semifinálová čtyřka je celkem očekávaná a až na jednoho účastníka kopíruje postavení po konci základní části. Tou výjimkou je Litvínov, který skončil v základní části pátý. A právě Severočeši mají podle dosavadních dat z vyřazovacích bojů na to zaskočit vítěze Poháru Jaroslava Pouzara z Pardubic. A to přesto, že v základní části nasbírali o téměř propastných 40 bodů méně, vstřelili o 40 branek méně a o 50 víc jich inkasovali.

Lítvínov účinkuje v nynějším boji o titul od předkola, které ho rozehřálo, a s Kometou si poradili jeho hráči celkem hladce. V klíčových zápasech projevili větší sílu než soupeři a těsné zápasy byli schopni překlápět na svou stranu. Pardubice se ve čtvrtfinále vypořádaly s historicky prvním východočeským derby a protivníka, který se prezentoval dobrým hokejem, jen nestřílel góly, dokázaly přetlačit.

Vzájemná bilance

Oba týmy vyhrály v základní části dvakrát (jednou doma, jednou venku). Přesto tím, kdo tahal za kratší konec, byl vždy Litvínov. Pardubice byly vždy lepší ve všech statistikách převahy. Dostaly se k více střeleckým pokusům (309:183), víc jich pustily na branku (156:104) a víc jich průměrně poslaly i ze slotu (25:13). Poslední vzájemný zápas (3:1 pro Pardubice) byl však ze všech nejvyrovnanější a Litvínov ztrácel jen devět střeleckých pokusů (70:61) a tři střely na branku (35:32).

Poslední vzájemné zápasy obou celků. Livesport

Žlutočerným ve většině zápasů dost výrazně pomohl gólman a za čtyři vzájemné zápasy si drží úspěšnost zákroků 93,38 %. Pardubičtí gólmani oproti tomu dvakrát měli nižší úspěšnost než 90 %, proto jsou v tomto směru horší s průměrem 91,38 %.

Play off

A brankář Matej Tomek táhne Litvínov i v play off. V sérii s Plzní měl průměrnou úspěšnost okolo 96 %, s Kometou měl jeden horší zápas (čtvrtý), jinak znovu neklesl pod 95 %. S celkovým procentem úspěšných zákroků 94,49 % je zatím nejlepší z těch, kteří ještě zůstali ve hře. Devízou Litvínova bylo také to, kolik střeleckých pokusů byli jeho hráči schopni vyslat ze slotu. V sérii s Brnem to bylo průměrně 17 puků, zároveň i soupeři povolili celkem velký objem takových šancí (20).

Každopádně s průměrem přesně tří dosažených branek na zápas a pouze 1,89 inkasované patří týmu Karla Mlejnka druhé místo ze všech účastníků play off. V ofenzivě je předčí jen Sparta (4,0), v obraně Třinec (1,86). Pardubice jsou na tom poměrně hůř (2,6 vstřelených a 2,0 obdržených gólů). Při velkém objemu povolených šancí z dat vyplývá, že jeho silnou stránkou je útok a muž v masce.

Pardubice hrály jedinou sérii, avšak celkem vyrovnanou, i když tomu počet vítězství nemusí nasvědčovat. Jen v jednom zápase (prvním) si vytvořily větší střeleckou převahu a zároveň ve dvou celkem ztrácely (druhý a čtvrtý). O vyrovnanosti klání s Hradcem Králové hovoří počet střeleckých pokusů (300:309), střel (154:148) a průměru pokusů ze slotu (17:17). Jedině ve statistice zblokovaných pokusů bylo Dynamo o něco lepší, kdy zastavilo o 22 puků víc.

Přehled utkání Pardubice – Litvínov (17:00)

V brankovišti odvedl Roman Will spolehlivou práci, ale ne takovou, jaká by dosahovala výkonů jeho protějšku v dresu Litvínova. Achillovou patou Sedláka a spol. byly přesilovky, kde z 20 vytěžili jen dva góly.

Klíčový faktor

Tím je forma litvínovského útoku v čele s nejlepším střelcem play off Liamem Kirkem a brankářem Tomkem. Pardubice dokázaly vyhrát vyrovnané zápasy a vrátit se i po nepříznivém skóre zpátky. Proti Litvínovu je čeká slabší obrana, takže je možné očekávat větší představení ofenzivních zbraní Dynama. Zároveň je otázkou, jestli obrana Pardubic dokáže Litvínov umlčet, nebo jestli stejně jako v základní části útok Vervy vytěží z minima maximum.