Do série s Pardubicemi musíme jít sebevědomě a udělat to nejlepší, nabízí recept Kaše

Recept na překonání největšího favorita na zlato a vítěze základní části Pardubic musejí najít hokejisté Litvínova, pokud si chtějí po devíti letech zahrát sérii o titul. Podle jednoho z hlavních lídrů Severočechů Ondřeje Kašeho (28) budou základem úspěchu víra ve vlastní síly a týmový výkon. Útočník s bohatými zkušenostmi z NHL to dnes řekl novinářům.

Složení semifinálových dvojic extraligového play off definitivně určil až čtvrteční sedmý duel Třince s Českými Budějovicemi. Již před ním bylo zřejmé, že mužstvo kouče Karla Mlejnka vyzve buď Dynamo, nebo Spartu. K nim nakonec přibyli Oceláři, útočící již na pátý titul po sobě.

"Pardubický tým je neskutečný. To vidí každý, kdo se koukne na jejich soupisku. Teď už není, koho si vybírat. Do té série musíme jít sebevědomě a udělat to nejlepší, co je v našich silách, abychom tu sérii vyhráli," prohlásil Kaše. "Na to, abyste extraligu vyhráli, potřebujete mít sebejistý tým. Musíte držet spolu, v pravou chvíli pak třeba vyhrát nájezdy, zvládat ty maličkosti, když je to nejvíce třeba," uvedl.

Pardubičtí vyšli za 52 kol základní části jen v pěti případech naprázdno. Hned dvakrát je ale dokázal obrat o všechny body právě Litvínov. "Čím je nahlodat teď? Musíme hrát stejně jako s Brnem - sebevědomě a hlavně obrovsky týmově, abychom mohli takového giganta porazit. Myslím, že můžeme být sebevědomí, v té nejlepší čtyřce nejsme náhodou," řekl Kaše.

V základní části měl průměr více než bodu na zápas, když si ve 48 zápasech připsal 23 branek a 31 asistencí, ve vyřazovacích bojích zatím čeká na gól. Za devět startů nastřádal čtyři nahrávky. Je zřejmé, že si ho soupeři více hledí.

"Play off hokej je úplně jiný. V základní části padalo docela dost gólů, až jsem byl sám překvapený, protože jsem nečekal, že jich bude padat tolik. Teď v play off je ale zase zpátky takový ten hodně defenzivní hokej v tom duchu, aby nikdo neudělal chybu. Body vám pak tolik nenaskakují, ale důležité jsou výhry," podotkl Kaše.

Hlavně se vyhnout výpadkům

Kadaňský rodák dobře ví, že k překvapení na úkor velkého favorita bude zapotřebí vyhnout se výpadkům, jaké měli Litvínovští ve čtvrtfinále proti Kometě. Po výborném vstupu do série a dvou výhrách na brněnském ledě neuspěli Severočeši v dalších dvou zápasech před svými diváky a zpátky do Brna museli za vyrovnaného stavu 2:2.

"Každému bylo asi jasné, že to neskončí 4:0. Vyhráli jsme dva zápasy tam, pak jsme v tom prvním doma nezvládli koncovku, Myslím, že kvůli tomu jsme ztratili i čtvrtý zápas. Přišlo mi, že tam na nás dopadla tíha okamžiku. Troufnu si však říct, že jsme se dali hodně rychle do kupy. V Brně nás pak podržel 'Tomíno' (Matěj Tomek) a tady jsme to už udrželi," konstatoval Kaše.

Odpočinek před semifinálovou sérií uvítal. "Odpočíval jsem s rodinou, jeden den i s kamarády, když jsme se všichni sešli v Kadani. Bylo hezky, takže jsem trochu něco udělal i na zahradě, byly to fajn dva dny. Určitě to pomůže, že jsme mohli takhle vypnout. Rozhodně je to lepší než jít hrát sedmý zápas a pak hned začínat další série. Takhle doléčíte třeba i nějaké menší šrámy. Každý volný den během play off je super," uvedl Kaše.