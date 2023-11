Datové zrcadlo extraligy: Záhada Hradce. Má nejvíc střel ze všech, ale nejnižší úspěšnost

Už třetí sezonu v řadě jsou hokejisté Hradce Králové nejčastěji střílejícím týmem extraligy. V předminulém ročníku vyhráli základní část, v tom předchozím se prokousali až do finále. Přesto je souží velká bolest – efektivita v zakončení. Ta se v probíhajícím ročníku prohloubila do té míry, že Východočeši mají sice nejvíc pokusů na branku (35,8 střel na zápas), jenže také nejnižší úspěšnost z celé ligy (7 %). Hlavně proto jim patří v tabulce aktuálně až 10. příčka.

K hradecké artilerii nejvíc ve statistice počtu střel na branku za 60 minut (tedy vzhledem ke strávenému času na ledě) přispívají Aleš Jergl (první v extralize) a Oliver Okuliar (osmý). Slovenský útočník pak má nejvíc zaznamenaných celkových ran mezi tyčky v extralize (54). Ve statistikách střelecké převahy při vyrovnaném počtu hráčů jsou všichni útočníci Hradce vysoko.

Téměř všichni mají pozitivní poměr střel i šancí vůči soupeři, když jsou na ledě. Mountfield zaznamenal jen dva zápasy (z 15 odehraných), v nichž vypálil na branku méně než 30krát, a to se Spartou (1:3) a s Třincem (5:0). Má ve většině utkání převahu, ale není schopen ji pořádně zužitkovat. Aspoň mu fungují přesilovky, kde se řadí v extralize na druhé místo v jejich proměňování.

Odkud svěřenci Tomáše Martince vlastně střílejí? Ve většině zápasů to bylo z prostoru mezi modrou čarou a kruhy pro vhazování, odkud góly tolik nepadají. Ze slotu (výseče před brankou a mezi kruhy) průměrně vyslali pouze 30 % svých pokusů. Pokud chtějí dávat víc góly, měli by i častěji pálit ze slotu.

Mapa střel z utkání s Kometou (1:5). Livesport

Mapa střel z utkání v Hradci (5:1). Livesport

To však není celý příběh. Proti Hradci se velmi daří i gólmanům. V domácích kláních proti Mladé Boleslavi, Karlovým Varům i Kometě hosty vždy výrazně podrželi brankáři (Novotný, Frodl a Furch). Mountfield dokáže v posledních kolech střílet z opravdu nebezpečných pozic, ovšem třeba proti Kometě dal z 12 pokusů před brankou jediný gól, zato soupeř ze šesti tři.

Účet o 12 gólů chudší

Jak už řečeno, Hradec má nejnižší střeleckou úspěšnost v lize (7 %). Což v součtu s výše zmíněným leccos vypovídá o šikovnosti jeho forvardů. Pro srovnání – průměrná efektivita týmů se v minulých třech sezonách pohybovala okolo 9,5 % a stejně je tomu zatím tak i v aktuálním ročníku. Kdyby měli Jergl a spol. úspěšnost jako průměr extraligy, evidovali by na svém kontě o 12 gólů víc.

Kdo se musí v koncovce zlepšit, je jednoznačně Radovan Pavlík. Ten patří spolu s Jerglem a Okuliarem mezi nejlepší útočníky Hradce z pohledu šancí, do nichž se dostává. Jenže zatímco Okuliar je produktivní a Jergl se trochu trápí v zakončení (půl bodu na zápas pořád není špatné), Pavlík má zatím jen tři kanadské body. Přitom se dostává do šancí při rovnovážné hře stejně jako Okuliar, ale góly nikde. Jistě, Pavlík nemá za sebou velké střelecké sezony, nicméně určitě by si zasloužil víc než jeden gól.

Renomé střelce naopak předchází Davida Šťastného. Ten brouzdá ve třetí, potažmo čtvrté lajně a v minulém zápase se ani nedostal do sestavy. I tak jsou na hráče, který má za sebou šest 10gólových sezon v extralize, celkové tři body málo. Jinak výkony ostatních nejsou špatné, týmu by však určitě pomohlo, kdyby jeho druhým a třetím nejproduktivnějším hráčem nebyli obránci (Blain a Pavelka), nýbrž útočníci.