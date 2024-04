David Kaše: Stál proti nám gigant. Byli jsme hladoví, ale Pardubice nás ve všem přehrály

Ani třemi body za dvě branky a jednu asistenci nezabránil útočník David Kaše (27) porážce hokejistů Litvínova ve čtvrtém utkání semifinále play off extraligy s Pardubicemi. Výsledek 5:6 znamenal se suverénem základní části vyřazení v nejrychlejší možné době. Jako nejníže nasazený celek z nejlepší čtyřky tak skončí Verva bez medaile, i tak ale dosáhla nejlepšího výsledku od zisku svého historického titulu v roce 2015.

"Byla to divočina. Konečně se nám povedl dobrý vstup, takový jsme měli plán. To jsme chtěli. Dařilo se nám to. Škoda prvního gólu, který jsme dostali, takhle blbě vystřídat je školácký. Ale stalo se. Pořád jsme vedli 3:1," řekl Kaše novinářům po utkání.

Dynamo otočilo stav na 6:3 a při mocném finiši Severočechů pak čtvrtou výhru v sérii uhájilo. "Proti nám stál gigant. Škoda prvního utkání v Pardubicích, tam jsme mohli vyrovnat. Bylo to všechno o gól. Ale takhle s nimi hrál i Hradec. Musím uznat, že soupeř byl lepší. Gratulujeme mu."

Litvínov byl v semifinále po devíti letech a od té doby čekal na vyhranou sérii v play off. Povedlo se mu to až v předkole proti Plzni (3:0 na zápasy) a navázal ve čtvrtfinále proti Kometě Brno (4:2). Diváci na vyprodaném Zimním stadionu Ivana Hlinky jim aplaudovali hned dvakrát si vyžádali své oblíbence na děkovačku z kabiny zpátky na ledovou plochu.

"Myslím si, že už zítra to budeme hodnotit jako pozitivní sezonu. Ale když se dostanete do semifinále, chcete vyhrát, jste hladoví po úspěchu. Ale Pardubice nám ukázaly jejich sílu. My jsme byli všude o krok později. Možná i silová převaha rozhodovala. Přehrály nás ve všem," uvedl Kaše.

Šírka kádru Pardubic podle něj mohla hrát roli. "Asi jo, těžko říct. Nás to stálo hrozně moc sil. My jsme hráli do posledního utkání základní části o čtyřku, nechali jsme tam všechno. Potom jsme hráli předkolo. Sice jsme vyhráli 3:0, ale vůbec to nebylo jednoduché. Stálo nás to hodně sil. Potom s Brnem taky. Ale vymlouvat se na to, že nám došly síly? To určitě ne. Pardubice prostě byly lepší," prohlásil Kaše.

"Trošku hrály tak, jak hrával minulé sezony Třinec. Rozhodla zkušenost. Prostě mají borce, kteří play off hráli, vyhráli to. My jich tolik nemáme. Ale musím říct, že kluci makali, nechali tam všechno. Je to pro nás úspěch. I když teď jsme zklamaní, že jsme neudělali aspoň jeden zápas, byli jsme od toho kousek. Ale bohužel," navázal sedmadvacetiletý odchovanec Kadaně, který do Litvínova přišel před touto sezonu z pražské Sparty.

Zařadil se mezi tahouny. "Myslím si, že z osobního i týmového hlediska můžu být spokojený. Mám rád úspěch, ale semifinále je taky hezké. Kdybychom si to řekli před začátkem sezony, tak asi nevím, jestli bychom tomu věřili. Hodně kluků vyskočilo nahoru, měli dobrou sezonu. I gólmani. Trenéři odvedli dobrou práci, i jim bych chtěl poděkovat. Prostě celému týmu. I fanouškům, že nás drželi i ve slabších chvílích, které jsme měli. Myslím si, že jsme se jim odměnili tímto semifinále," podotkl.

Zahrál si v útoku s o rok starším bratrem Ondřejem, který se vrátil do extraligy po osmiletém působení v Severní Americe. "Víc jsem si nemohl přát. Bylo to skvělé, úžasné. Každé střídání jsem si užíval. I když byly někdy i slabší chvilky. Jsme na ledě dva, podpořili jsme se, i když to tam nepadalo a byla kritika. Pořád jsme doufali. Ukázala se síla kádru. Teď nám to sice moc nestřílelo, góly dávali jiní. Což ukázalo sílu týmu. Jsme rádi, že i když jsme neudělali čtyřku po základní části, tak jsme si ji nakonec vzali zpátky. A top čtyři – na takhle menší tým – je úspěch," namítl Kaše.

S Litvínovem má kontrakt na další dvě sezony, bratrovi ale končí po sezoně. Podle něj se bude budoucnost jejich spolupráce teprve řešit. "Těžko říct. Nemůžu to teď hodnotit. Uvidíme, co bude. Teď jsme teprve skončili," prohlásil Kaše a byl rád, že po problémech z minulém sezony oběma drželo zdraví.

"Musím to zaklepat. Mně i dalším klukům drželo zdraví. Sám jsem až překvapený, že jsem odehrál tolik. Předtím byl covid, dvakrát zlomená noha. Nevěděl jsem, jak to bude. Odehrál jsem skoro celou sezonu. Jsem za to moc rád. Užíval jsem si to. Teď si trochu vyhodíme z kopejtka, dáme si pár piv. Máme nějaké mítinky, pak se začneme připravovat na novou sezonu," dodal Kaše.