Do nové sezony s novým kapitánem. Je to ohodnocení mé práce v kabině, říká hradecký Eberle

Do nové sezony s novým kapitánem. Je to ohodnocení mé práce v kabině, říká hradecký Eberle

Do nové sezony s novým kapitánem. Je to ohodnocení mé práce v kabině, říká hradecký Eberle

Do nadcházejícího extraligového ročníku půjdou hokejisté Hradce Králové s novým kapitánem. Stal se jím Jan Eberle (34), který přitom do města pod Bílou věží přišel z Mladé Boleslavi teprve v polovině minulé sezony. Útočník na tiskové konferenci uvedl, že "povýšení" vnímá jako ocenění své práce v kabině.

Málokdy se stane, aby hráč dostal kapitánské "céčko" na dres už po několika měsících strávených v klubu. Eberlemu se to však poštěstilo a v čestné roli nahradí Radka Smoleňáka, jenž vedl Východočechy jako kapitán čtyři sezony.

"Oznámili mi to trenéři. Bavili jsme se s klukama po sezoně a někteří mi říkali, že chtějí, abych byl kapitánem já. Mě to samozřejmě těší, protože jde o ohodnocení toho, co v kabině dělám. Doufám, že kluky dokážu motivovat, půjdou za mnou a společně budeme kráčet za výhrami," řekl Eberle.

Kapitánská premiéra

Ačkoli má v české nejvyšší soutěži odehraných už 706 utkání, stálým kapitánem bude vůbec poprvé. "Možná jsem měl céčko na pár zápasů, nevzpomínám si přesně. Určitě ale ne na celou sezonu," přemítal, než vytáhl z paměti alespoň mládežnické roky v Kladně. "Tam jsem kapitánem byl, ale to je samozřejmě trošku něco jiného než v áčku," doplnil.

Přípravnou fázi odehrál Mountfield bez kapitána. Už v tu chvíli se zdálo být zřejmé, že Smoleňák bude mít nástupce. Nahrával tomu i fakt, že dosavadní lídr spíše bojoval o svou pozici v sestavě a na začátku přípravy nastoupil i proti Hradci - v dresu partnerského Kolína. Dokonce v tomto zápase skóroval.

Pomyslné žezlo předal shodou okolností dalšímu kladenskému odchovanci. "Úplně jsme o tom spolu nemluvili. Za extraligovou kariéru jsem ale poznal docela dost kapitánů a určitě je z každého co si vzít. Člověk nikdy nebude přesnou kopií jednoho nebo druhého, ale nějaké zkušenosti asi mám. I co se týká toho, jak bych měl na tým působit," ujistil Eberle.

Východočeši za sebou mají historicky nejúspěšnější sezonu, prošli až do finále play off, kde v šesti zápasech prohráli s Třincem. Do nového ročníku vyhlásili za cíl postup do čtvrtfinále; bez ohledu na to, zda by se jim to podařilo přímo, tedy z první čtveřice po základní části, nebo z předkola.

Zůstává však otázkou, zda jejich fanoušci nebudou po stříbru víc namlsaní. "Liga je hrozně vyrovnaná. V minulé sezoně bylo všechno na pár bodech a tabulka se dělila až na konci," podotkl Eberle, jehož tým se v základní části díky skvělému závěru nakonec těsně prokousal na čtvrté místo.

"Play off je navíc úplně jiná soutěž. Já jsem to tady v Hradci zažil i z druhé strany, když jsme sem přijeli s Boleslaví z jedenácté pozice a za pár zápasů bylo po čtvrtfinále," připomněl nový kapitán sezonu 2021/22 a vyřazení Mountfieldu jakožto vítěze základní části. "Čtvrtfinále je určitě cíl, kterému teď podřídíme všechno. Pak začne nová soutěž a tam si stanovíme cíl, za kterým taky půjdeme," ujistil Eberle.

Dopingová kauza? Musíme se od toho odstřihnout

Královéhradecký tým navázal na tradici z posledních let a v přípravě vyzval kromě zmiňovaného Kolína výhradně zahraniční soupeře. I hráči sami potvrzovali, že je takové zápasy baví víc. "Já si myslím, že to bylo příjemné osvěžení. Čtyři dny jsme strávili ve Švýcarsku, dva v Rakousku. Tým byl pohromadě a viděl se nejenom při trénincích a zápasech. Řekl bych, že nám to určitě prospělo," doplnil Eberle na téma utužování kolektivu.

Právě i přípravné duely ukázaly, že navzdory částečné obměně kádru se Mountfield bude chtít prezentovat stejně aktivním stylem hokeje jako dosud. Trenér Tomáš Martinec ho rok od roku se svými svěřenci piluje.

"Naší silou určitě bude rychlost a houževnatost. Doufám, že budeme produktivní a že budeme předvádět podobný hokej jako loni. Myslím si, že máme vyrovnané útoky i obrany a spoustu zkušených hráčů. Věřím, že ten mix povede k tomu, abychom byli co nejsilnější a vyhrávali," burcoval Eberle.

Od dopingové kauzy, která kolem klubu stále silně rezonuje, se jeho tým pokusí psychicky odstřihnout. "Na internetu je toho hrozně moc. Nebudu říkat, že to nevnímáme, ale nezbývá nám nic jiného než se soustředit na sportovní stránku. Chceme odvádět výkony tak, abychom získali co nejvíc bodů, a nekoukali se nalevo napravo. To, co ovlivnit nedokážeme, by nás nemělo zatěžovat," uzavřel Eberle.