Hokejové Kladno v depresi? Obrana je druholigová a Jágr už asi nenastoupí, tuší expert

Šestnáct proher v řadě, důležití hráči mimo hru, bídná forma těch, kteří měli tým držet a zřejmě již nevyhnutelná účast v baráži. Kladno je u dna extraligové tabulky, hraje zjevně nejhorší sezonu za posledních 10 let a pomalu ztrácí i přízeň publika. Herní projev Rytířů, ale i dění v kdysi slavném klubu, rozebral pro Livesport Zprávy expert stanice O2 TV a bývalý brankář Roman Málek.

Poslední vítězství Kladna už je hodně vousaté. Událo se tři dny před Silvestrem, kdy středočeský celek přestřílel Liberec na jeho ledě 8:4. Od té chvíle se ale tým utápí v depresi a fanoušci stále více dávají najevo nespokojenost. V aktuálním ligovém ročníku získali Rytíři zatím pouze 30 bodů. Loni sice také zavírali extraligovou tabulku a poslední místo je nasměrovalo do baráže, bodů ale posbírali skoro dvojnásobek - celkem 57.

Je Kladno letos opravdu tak špatné?

"Nedá se říct, že by dostávali nějaké velké příděly, ale na té dlouhé sérii bez vítězství se podepisuje i psychika. Spoustu zápasů Kladno vedlo, ale nakonec ztratilo. Také je ale pravda, že v letošní sezoně je to od Rytířů hodně rozpačité a vlastně už od listopadu Kladno nehraje dobře."

Je možné, že poslední zápasy už tým pomalu vypouští a začíná se soustředit na baráž?

"To určitě ne, takhle to vůbec nefunguje, že by si teď odpočinuli a pak by nastoupili na několik zápasů a někoho čtyřikrát přejeli. Samozřejmě v té minulé sezoně se možná čekalo, že Zlín bude v baráži tvrdý soupeř a nakonec to bylo hladké. Ale já myslím, že pokud se tým nenastartuje, nesbírá body, tak to může mít letos se záchranou hodně těžké."

Posledních 10 zápasů hokejového Kladna Livesport

Kde tedy vidíte problém?

"Je to kombinace několika věcí. Tým jako takový nemá tak vysokou kvalitu, hodně obránců je v podstatě na úrovni Chance ligy, v defenzivě se dějí šílené věci. Také ale v sezoně přišlo několik těžkých chvil. Nejdříve ukončil kariéru Tomáš Plekanec, který ještě v loňské sezoně byl jedním z nejlepších hráčů extraligy. Pak přišlo zranění Adama Brízgaly, který letos přechytal Landona Bowa a stal se jedničkou. A nakonec je mimo hru také obránce Jake Dotchin. To jsou tři těžké ztráty."

A co role starších hráčů, kteří měli týmu dodávat stabilitu?

"Asi míříte na Michaela Frolíka. To je samozřejmě hráč s obrovskou historií, něco v hokeji dokázal, ale určitě i sám on ví, že Kladno o něj jako od zkušeného hráče potřebuje víc. Čtyři body za 29 zápasů, to je strašně málo. Ale není to jen on. Richard Jarůšek dal za celou sezonu jen tři góly, přitom je to takový nepříjemný hráč před bránou, který si hledá odražené puky, má výbornou střelu. Tihle hráči musí být vidět víc."

Jaromír Jágr měl zajímavý nástup, čtyři kanadské body v prvních čtyřech zápasech, ale pak velký půst a poslední zápas ani nehrál…

"Myslím, že do konce základní části už ani nenastoupí. Teď pojede do Ameriky, kde vyvěsí ke stropu jeho dres, a kdoví, co bude dál. Viděl jsem zápasy, které hrál. Jsem jeho fanoušek, ale také jsem toho názoru, že věk se zastavit nedá. On už v těch poslední zápasech ztrácel i prostor na ledě. Jak se říká, čas jde dál."

Jaromír Jágr Profimedia

Naposledy nastoupil v pátečním zápase s Vítkovicemi a možná fanoušky mrzelo, že za stavu 2:3 na sebe nevzal trestné střílení. Myslíte, že ho měl jet?

“Je pravda, že dnes už nemusí provádět trestné střílení faulovaný hráč. A kdo jiný by měl v takové chvíli jet, než ten kdo má zkušenosti. A navíc v jeho případech to bývalo vždycky výborně řešené. Já bych se ho určitě jako trenér zeptal, zda chce jet. Ale dopadlo to jinak…”

Myslíte, že krizi přidala i kauza okolo brankáře Julia Hudáčka, ze které se stala i politická záležitost?

"Nepochybně. Od vedení Kladna to bylo nešťastně řešené. Ale samozřejmě to znamenalo i sportovní ztrátu. Jsem přesvědčený, že by Kladnu pomohl, protože v situaci, ve které se tým nachází potřebujete někoho ostříleného, aby si hráči začali věřit. Nakonec ale skončil ve Frankfurtu a místo něj přišel Lotyš Mareks Mitens a je vidět, že to není ono. Má úspěšnost jen 87%, v posledním zápase upadl před střelou, která znamenala gól na 0:2 a z takového momentu už se pak tým nemá šanci zvednout."

Negativ je zjevně spousta. Najdou se ale i pozitiva?

"Kladnu se povedl Tralmaks. Přivedli ho snad jen dva dny před začátkem sezony, ale určitě je skvělý, dal nějakých 19 gólů a asi nikdo nečekal, že bude takhle produktivní, ale on má opravdu výbornou střelu. Také je spoleh na Radka Smoleňáka, nejen že je produktivní, ale i do kabiny je velmi platný hráč. A pak Jiří Ticháček, je až neuvěřitelné, že drží Kladno ve svých 20 letech. Ale jinak je jich opravdu hrozně málo."

Jak tedy může dopadnout baráž, pokud by Kladno nedohnalo ztrátu 12 bodů?

"Chance ligu docela dobře znám, obrovský favorit na vítězství je Poruba a podle mě je to také jediný tým, který může Kladno minimálně potrápit. Aktuálně sice není v nejlepší formě, ale také jí na druhou stranu chybí několik hráčů, které půjčují do extraligy. Mají vyvážený tým, dva kvalitní golmani, z toho má Daniel Dolejš možná 150-200 zápasů v extralize. Ale mají i kvalitu v obráncích a také útok. Ale pro ně to bude těžké, budou teprve muset projít vítězně celým play off, aby dostali šanci o extraligu hrát."

Neprospěl by Kladnu v současné době třeba i sestup?

"Nejsem úplně přesvědčený o tom, že když klub spadne, že se všechno otočí. Pokud se Kladno sestupu vyhne, tak to ale musí být obrovské varování a samozřejmě se musí vše v klubu změnit. Problém je ale i v tom, že narozdíl od minulých let má Kladno obrovskou díru i v mládeži. Všechno je to propojené, mládež musíte mít abyste si jí mohli za pár let pomoci. Ale není to tak, že se všechno změní během jediného dne. Strašně důležitá věc je, aby v klubu byly oponenti, aby se nepřitakávalo jen jednomu manažerovi nebo majiteli. Aby byla diskuse, byly rozdílné názory, ale vybral se samozřejmě ten správný."