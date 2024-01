ŠESTKA: Katarsko-slovácké shledání, Jágrova tvrz proti Kohoutům i Hladkého hladká směna

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 23. ledna

Senegal – Guinea

Závěrečné kolo základní skupiny C afrického šampionátu má poměrně jasně daný scénář. Pokud Senegal s Guineou remizují, postoupí oba do play off. Zatímco Senegal už má místo v něm v kapse, soupeř k němu potřebuje právě bod. Derby mezi sousedy ze západu kontinentu tak může mít mdlý náboj. Ostatně v minulých pěti zápasech mezi oběma protivníky padl maximálně jeden gól.

Guinejci na turnaji ještě nenasadili svou největší hvězdu, kanonýr Stuttgartu Serhou Guirassy totiž přiletěl se svalovým zraněním, očekává se však, že v rozhodujícím duelu nějakou porci minut dostane. Podobným případem je někdejší liverpoolský záložník Naby Keïta, jenž už stihl alespoň závěrečnou čtvrthodinu minulého zápasu. Předloni se (také ve skupině) rozešli oba soupeři po výsledku 0:0, ten by nepřekvapil ani tentokrát.

Středa 24. ledna

Irák – Vietnam

Rovněž mistrovství Asie má před sebou poslední duely ve skupinách a v Kataru se schyluje na jeden zvlášť speciální. Alespoň pro bývalé spoluhráče ze Slovácka Merchase Doskiho a Filipa Nguyena. Zatímco irácký obránce stále v české lize působí, vietnamský gólman už chytá ve své nové vlasti. Nyní se tihle velcí kamarádi postaví proti sobě – a favorit je jasný. Vietnam nemá ještě v Kataru ani bod, naopak Irák je už jistým vítězem skupiny.

Doski a Nguyen při minulém vzájemném utkání Iráku a Vietnamu. Instagram / @filipng1

V ní se totiž předtím senzačně vypořádal se silným Japonskem (2:1). To před rokem a půl v Kataru excelovalo na světovém šampionátu, kde porazilo Německo i Španělsko, tentokrát si však nevědělo rady s Aymenem Husseinem, jenž jej skolil dvěma trefami, přitom hrál fotbal nejdál v Maroku. Vietnam je po dvou porážkách bez šance na postup, přesto navzdory zcela rozdílné formě obou týmů bookmakeři nevěří favoritovi tolik, jak by si možná zasloužil.

Čtvrtek 25. ledna

Gauffová – Sabalenková

Duel světové čtyřky s dvojkou, zřejmě předčasné finále. Jenže obě elitní hráčky se střetnou už o kolo dřív. Do reprízy boje o trofej na minulém grandslamu na betonech v New Yorku půjde podle sázkových kanceláří s většími šancemi Sabalenková, ovšem Gauffovou není radno odepisovat. Na Bělorusku dlouhodobě umí (vzájemnou bilanci vede 4:2), zvládá si poradit s jejím agresivním silovým tenisem.

Američanka hraje podobně, ovšem přece jen v tomto srovnání je dominantnější její soupeřka. Což ji nutí hrát trochu defenzivněji, možná chytřeji, trpělivěji. A pak záleží na tom, jak moc se Sabalenková "vyháže". Ve zmíněném finále US Open byl rozdíl v nevynucených chybách téměř 30 míčků, čili šest gamů, jinými slovy celý set. Čtyři ze šesti vzájemných duelů těchto hráček se rozhodovaly ve třetí sadě, tento by měl být dalším takovým.

Pátek 26. ledna

Kladno – Olomouc

Rytíři už zřejmě netrpělivě vyhlížejí pátek. Jejich série porážek totiž nebere konce, aktuálně se vyšplhala na číslo osm a Mladá Boleslav je tak vystřídala na předposledním místě. O návrat ze suterénu zabojují Jágr a spol. proti oblíbenému soupeři. Olomouc je totiž jako tradičně týmem dvou tváří. Zatímco na svém téměř 45 let starém stadionu sbírá body (v lize šestá), venku je to o dost slabší (předposlední před Mladou Boleslaví).

Aktuálně v soupeřových arénách prohrála čtyři duely v řadě. A v té kladenské se jí vůbec nedaří, naposledy tam zvítězila v základní hrací době v roce 1995! Duel nebude příliš líbivý, dá se čekat spíš boj s mnoha fauly. Vždyť oba týmy mají mezi sedmičkou nejtrestanějších hráčů ligy každý po dvou zástupcích. Mohou tak rozhodovat přesilovky, v nichž je mistrem oboru Jaromír Jágr, který po slibném začátku čeká na bod už sedm utkání.

Sobota 27. ledna

Ipswich – Maidstone

V Anglii bude mít o víkendu liga pauzu, fanoušci půjdou na domácí pohár. Mezi 32 týmy, které zůstaly ve hře, je i Ipswich s českým gólmanem Václavem Hladkým. Ten se zaskvěl v pondělním šlágru druhé nejvyšší soutěže, když v souboji druhého s prvním vychytal svému týmu bod na půdě vedoucího Leicesteru. V sobotu by měl mít podstatně snadnější směnu, neboť jeho celek vyzve soupeře až ze šesté ligy.

Nejníže postavený celek ze všech zbylých účastníků soutěže poutá pozornost, jeho zápas v Ipswichi bude dokonce živě přenášet televize BBC. Týmu ze stošedesátitisícového města na jihovýchod od Londýna se momentálně venku nedaří, nevyhrál tam už šest zápasů. A co hůř, ve třech z nich dostali jeho hráči červenou kartu. Proti mužstvu usilujícímu o postup do Premier League je kvalitou zcela jinde, a kdyby nedohrál v jedenácti, překvapení to nebude.

Neděle 28. ledna

Fiorentina – Inter

Inter už nevede italskou ligu, nicméně ne vlastní vinou. Kvůli utkáním domácího Superpoháru v saúdskoarabském Rijádu si totiž musel program v Serii A odložit, čehož okamžitě využil Juventus. Zpět do vlasti se výprava milánského týmu vrací nejen s trofejí pro vítěze, ale i s odhodláním dostat se co nejdřív zpět do čela. A i když ji čeká výjezd na stadion čtvrté Fiorentiny, optimismus by ji neměl opouštět.

Svěřenci Simone Inzaghiho ztratili v této sezoně lize za 10 utkání venku jen dvěma remízami, na půdě Fialek navíc uspěli čtyřikrát za sebou. Domácím se přestalo dařit do obrany, defenzivní soukolí není v pohodě, přitom hraje v obvyklém složení i rozestavení. Fiorentina v posledních dvou utkáních inkasovala pět branek, což je tolik jako v předchozích osmi zápasech dohromady. A Inter vedený kanonýrem Martínezem této slabiny využije.