Kladno – Litvínov 2:3sn
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Liberec – Mladá Boleslav 5:2
Lepší vstup do utkání měli hosté, kteří šli již po necelých čtyřech minutách do vedení. Nenápadnou střelou ihned po vhazování překvapil Kváču Jandric. Vstřelená branka Středočechy nabudila a Jandric měl po hezké akci Gavarse na holi druhý gól, tentokrát však na Kváču nevyzrál. Poté se ke slovu dostali také Bílí Tygři. Furch měl plné ruce práce s nebezpečnou střelou Zemana.
První přesilovku v utkání si zahráli Mladoboleslavští, domácí se ale bez větších potíží ubránili. Po skončení oslabení měl velkou příležitost na vyrovnání Ivan, Furch však vytáhnul skvělý zákrok. V závěru první třetiny hráli Severočeši v početní výhodě, po chybě Galvase měl však obrovskou možnost ke skórování hostující Budík - tváří v tvář Kváčovi neuspěl.
Po přestávce Liberečtí přidali v aktivitě a zasypali Furcha několika ranami. Hostující brankář zpočátku odolával. V polovině utkání už se ale Bílí Tygři kýženého vyrovnání dočkali. Po dobré práci Filippiho překonal Furcha nadvakrát kapitán Šimek. Liberci vyrovnávací branka vlila novou energii do žil a hned vzápětí ho mohl poslat do vedení Rychlovský, Furch ale jeho samostatný únik zlikvidoval.
Liberecký střelec si spravil chuť o chvíli později, když dorazil za bezmocného Furcha střelu Galvase a otočil skóre. Severočeši pokračovali ve své aktivitě i nadále a minutu po gólu Rychlovského přidal třetí gól po krásné kombinaci s Filippim a Sandbergem do odkryté branky Lenc.
Hostující střídačka si vzala oddechový čas ve snaze přibrzdit nápor domácích. To se však hráčům z města automobilů nepodařilo, skvělou pasáž Bílých Tygrů zakončil dorážkou Ahacovy střely pohotový Ivan.
Zároveň tím vyhnal bezmocného Furcha na střídačku, do branky putoval Mokry. Ten musel hned čelit liberecké přesilovce, obrovskou šanci Faška-Rudáše ale zneškodnil. V závěru druhé dvacetiminutovky si zahráli přesilovou hru také hosté a zpět do hry je vrátil důrazný Fořt - 4:2.
Na začátku třetí části mohl Liberci zařídit zpátky tříbrankový náskok Faško-Rudáš, z dobré pozice ale těsně minul. Další šanci domácích měl Rychlovský, Mokry hosty podržel.
Bruslaři se s přibývajícím časem museli tlačit stále více dopředu, naráželi však na dobře zformovanou obranu domácích. Necelé čtyři minuty před třetí sirénou ještě sáhl hostující trenér Haken ke hře bez gólmana, razítko na výhru domácích ale dal trefou do opuštěné branky Lenc.
Plzeň – Karlovy Vary 2:1p
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Kometa Brno – Motor ČB 2:4
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