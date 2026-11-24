Mountfield HK – Třinec (18:00 + audiokomentář)
Oceláři po prohře v Litvínově měli v neděli volno, neboť si zápas 21. kola s Olomoucí předehráli již v týdnu. V Hradci Králové budou usilovat o čtvrtou výhru v ČPP areně za sebou, v minulé sezoně vyřadili Mountfield ve čtvrtfinále play off.
"Prohrávat nechceme. Zápas v Litvínově bychom asi sedmkrát z deseti vyhráli, ale prostě se to nepovedlo. Příště budeme chtít znovu vyhrát za tři body," řekl útočník Daniel Voženílek na klubovém webu s poukazem na to, že Třinec měl na severu Čech herní i střeleckou převahu.
Hradec Králové poslední dvě utkání prohrál a v tabulce klesl na deváté místo. Podle útočníka Patrika Zdráhala je důvodem nekonzistentních výkonů psychika, Východočeši střídají výhry s prohrami.
"Možná je to o hlavách, o tom, jak k tomu přistoupíme. Hrajeme výborně na Spartě, vyhrajeme s Kometou, pak přijde Kladno a už to nejsme my. Asi je to všechno o hlavě, myslím si, že tým máme skvělý. Je to prostě o nastavení každého z nás," uvedl Zdráhal.
Pardubice – Vítkovice (18:00 + audiokomentář)
Pardubice v neděli porazily doma Spartu, teď mají na programu Vítkovice, které naposledy dokázaly přehrát Hradec Králové. Na kluzištích soupeřů ale patří Ostravané k nejhorším týmům, méně bodů venku získala jen poslední Olomouc.
"Program je nabitý, snažíme se každý zápas odmakat a bodovat v něm. Zatím se nám to daří, do reprezentační přestávky ještě máme kupu zápasů. Musíme dobře regenerovat a chystat se na další zápasy," řekl útočník Miloš Kelemen.
Kometa Brno – Sparta Praha (18:00 + audiokomentář)
Kometa prohrála tři z posledních čtyř zápasů, po nedělním nezdaru s Českými Budějovicemi ji čeká Sparta. I Pražané mají k ideální pohodě daleko, teď je čeká třetí ze série čtyř venkovních zápasů. Na kluzištích soupeřů ale v sezoně získali více bodů než doma.
"Zápasy mezi Spartou a Brnem mají náboj vždycky, bez ohledu na aktuální formu obou týmů. Každý je nažhavený. Kometa má doma výborné fanoušky a nedá nám tam nic zadarmo. Bude to mít grády a my se tam pojedeme porvat o vítězství," řekl útočník Michal Řepík.
České Budějovice – Plzeň (17:30 + audiokomentář)
Brno a Spartu dělí v tabulce čtyři body, ještě menší rozdíl je mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Šestí Západočeši ztrácejí na Motor tři body, a pokud vyhrají na jihu Čech v základní hrací době, svého soupeře předstihnou.
Karlovy Vary – Liberec (18:00 + audiokomentář)
Pátá Energie zatím získala jen o dva body více než Bílí Tygři. Severočeši ale prohráli venku šest zápasů v řadě. "Zatím se nám nedaří podávat konzistentní výkony. Musíme do dalšího utkání přenést poctivost a pracovitost z posledního zápasu. Musíme podobně odehrát více zápasů za sebou," řekl asistent trenéra Liberce David Kočí po nedělní výhře nad Mladou Boleslaví.
Mladá Boleslav – Kladno (17:30 + audiokomentář)
Mladá Boleslav hraje s Kladnem. Bruslaři třikrát v řadě prohráli, klesli na 13. místo a od úplného dna tabulky je dělí tři body.
Olomouc – Litvínov (18:00 + audiokomentář)
Se dvěma výhrami za sebou do Olomouce přijel Litvínov. Hanáci bodovali čtyřikrát za sebou, tři zápasy z toho vyhráli, což je jejich sezonní maximum.