Livesport Daily #215: Zájem o extraligu by měl být vyšší. Titul? Věřím Spartě, říká Olesz

Půlka března je tady a ve vzduchu je cítit jaro, které s sebou přináší dvě každoroční jistoty – alergik trpí, hokejový fanoušek se raduje. Začíná totiž nejzábavnější část extraligové sezony. Základní část a předkola jsou minulostí a ve hře o Masarykův pohár zbylo jen osm nejlepších týmů ročníku. Vyhraje Třinec pátý titul v řadě, nebo jeho nadvládu naruší někdo z hladových vlků v čele s Pardubicemi či Spartou? Na extraligovou sezonu a začínající play off jsme se podívali s bývalým hráčem Floridy, Chicaga, Vítkovic nebo Olomouce a aktuálně televizním expertem Rostislavem Oleszem (38).

V pátek večer odstartují dvě čtvrtfinálové série Tipsport extraligy. Papírově největšího favorita na titul a vítěze základní části pardubické Dynamo čeká třaskavé východočeské derby proti Hradci Králové, začíná také série mezi Spartou a Libercem. Třinečtí Oceláři se budou pokoušet o zápis do historie, když budou útočit na pátý titul v řadě.

"Extraliga v poslední době určitě šla nahoru, začalo chodit víc lidí, ale rozhodně si myslím, že by to mohlo být lepší. Hlavně vzhledem k náročnosti požadavků na stadiony a k tomu, jak se staví nové haly, tak by ten zájem měl být o dost vyšší, aby se to vyplatilo městům i klubům," říká Olesz.

Livesport Daily #215: Zájem o extraligu by měl být vyšší. Titul? Věřím Spartě, říká Rostislav Olesz. Livesport

V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Hodnocení základní části

Aktuální hrací systém extraligy a baráž

Šance na extraligový titul

