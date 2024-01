Máme moc faulů. Nemůžeme se pořád spoléhat na dobrá oslabení, řekl nájezdový expert Kousal

Hokejisté pražské Sparty se těsně udrželi v čele extraligové tabulky, protože po ztraceném náskoku 2:0 v Hradci Králové zvládli i počtvrté v sezoně samostatné nájezdy. Potřetí přitom vítězný pokus zaznamenal Pavel Kousal (25). Musí ho jen mrzet, že se nájezdy nezapočítávají do statistik.

"Kdybych měl ve statistikách o tři vítězné góly víc, vypadalo by to líp," řekl Kousal novinářům po vítězství 3:2 na ledě Mountfieldu. "Ale nevím, asi je to jedno. Možná je dobře, že to tam není, protože kdyby někdo pořád jezdil nájezdy, mohl by z nich mít deset gólů a pak by ve hře nedal ani jeden," prohlásil útočník, jenž si rozdílovou trefu připsal ve třetí sérii.

"Vždycky mám nějaké varianty a koukám na to, co bude gólman dělat. Když jedu až jako třetí, tak vidím, jestli předtím hodně vyjíždí, nebo ne. To mi taky pomohlo," přiznal autor osmi gólů ze hry v probíhající sezoně.

Že dramatický duel došel právě až do samostatných nájezdů, mohli sparťané považovat za smůlu i štěstí zároveň. Ztratili sice vedení 2:0, ale na druhou stranu, i to si vypracovali díky vlastním gólům domácích. Po hradeckém vyrovnání navíc přežili několik obrovských šancí v prodloužení, kdy domácí odvolali brankáře a hráli v pěti proti třem. Oliver Okuliar netrefil úplně prázdnou branku.

"Nevím, jestli mu to sjelo, ale bylo to štěstíčko. A naše dva góly, to byla taky paráda," zasmál se Kousal, jenž litoval špatné disciplíny hokejistů Sparty. V celém utkání nabídli domácím devět přesilových her.

"Díky tomu se Hradec dostal zpátky do utkání, což nás mrzí. Oslabení máme celou sezonu dobrá, to nám zatím jde, ale nemůžeme se na to spoléhat pořád. Podle mě máme moc faulů," reagoval Kousal.

Sparťané se až do třetí třetiny bránili velmi dobře, na druhou stranu jim oslabení brala síly a hráčům se těžko vracelo do tempa. I z toho později vyplynulo hradecké vyrovnání. "Někdo je hodně zavařený, někdo hraje méně. Ti, co hrají oslabení, to musí mít hodně těžké. Každý si ale musí přijít na to, jak se dostat zpátky do tempa. Není to poprvé, co se nám to stalo," přemítal útočník vedoucího mužstva tabulky.

Statistiky utkání. Livesport

I v Praze se řešil Varaďa

I v táboře Sparty se pochopitelně řešilo čtvrteční odvolání pardubického trenéra Václava Varadi. Tím spíš, že Dynamo je v probíhajícím ročníku hlavním rivalem Pražanů a že proti sobě navíc oba týmy ve středu hrály. "Překvapilo to asi celou extraligu, ale je to jejich tým a jejich majitel se rozhodl tak, jak se rozhodl," krčil Kousal rameny.

"Je to buď, anebo. Buď budou úplně neuvěřitelní, nebo jim to trošku může klopýtat. Uvidíme, spíš je to otázka na Pardubičáky," doplnil. Že by ale hektické dění v pardubických kancelářích mohlo hrát sparťanům do karet, si Kousal nemyslí. "My se musíme soustředit na sebe. Když budeme hrát dobře, tak je nám celkem jedno, jestli proti nám hrajou Pardubice, Hradec, nebo někdo jiný," uzavřel Kousal.