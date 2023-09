Nechceme ze Sparty odcházet s tím, že jsme nic nedokázali, řekl před sezonou Řepík

Pátá sezona v roli kapitána hokejové Sparty čeká útočníka Michala Řepíka (34). Pražané patří každoročně mezi aspiranty na titul, na který čekají již od roku 2007. Český reprezentant si je toho dobře vědom a věří, že Sparta v nadcházející sezoně uspěje. Nechce se totiž do klubové historie zapsat jako součást týmů, kterým se výrazný úspěch nepodařil.

"Cíle jsou jasné. Budeme se snažit o to, abychom se dostali do finále a abychom vyhráli titul. Myslím si ale, že nejsme jediný mančaft, který se o to bude snažit. Na druhou stranu nemá cenu se koukat až tak daleko. Potřebujeme odstartovat dobře sezonu, což se nám loni moc nepovedlo a pak jsme to museli dohánět," řekl Řepík novinářům na tiskové konferenci před startem soutěže.

Titul Sparta získala naposledy v sezoně 2006/07. Od té doby se dostala dvakrát do finále, které ale vždy prohrála. "Víme, že čekání je dlouhé. Nepřemýšlím ale nad tím. Když se dostaneme do play off, tak chci vyhrát. Chci vyhrát pro Spartu, pro fanoušky, i pro nás v kabině. Celou základní část dřeme, aby se nám to podařilo. Chceme být součástí legend, které to před námi dokázaly. Máme v týmu spoustu starších kluků a nechceme odcházet ze Sparty s tím, že jsme nic nedokázali. To nás tlačí dopředu, abychom se znovu dostali do finále a už to konečně vybojovali," podotkl Řepík.

Inspirací mu je i fotbalová Sparta, která v minulé sezoně získala titul po devíti letech. "Jsem ve Spartě strašně rád a chci pomoct týmu, abychom vystoupali na vrchol. Vidíme, jak fotbalová Sparta pobláznila diváky, v jakém počtu chodí na stadion a jakou tam mají atmosféru. Chtěl bych být součástí toho, abychom to dopřáli i hokejovým fanouškům," přál si rodák z Vlašimi, který ve Spartě působil již v mládežnických letech.

Pražané v přípravě vyhráli šest ze sedmi zápasů, až v generálce na extraligu nestačili na Liberec. Řepík ale výsledky příliš neřešil. "Samozřejmě že jsme rádi, že jsme vyhrávali. Sedá si to, sestava se ustálila. Jak říkal trenér, je to nejlepší na hlavu, abychom do sezony vstupovali s tím, že víme, že jsme v přípravě odvedli dobrou práci. Kolikrát se ale daří v přípravě a pak se to nepřenese do základní části. Toho se musíme vyvarovat," podotkl účastník čtyř světových šampionátů a dvou olympiád.

Sparta v létě částečně obměnila kádr a angažovala například reprezentanty Filipa Chlapíka, Vojtěcha Mozíka nebo Aarona Irvinga. "Jestli jsme silnější než v minulé sezoně? To se uvidí. Dost nás zůstalo, posílili jsme na řadách, kde jsme potřebovali. Čeští kluci prošli nároďákem nebo mají zkušenosti z mistrovství světa. Budeme potřebovat každého hráče, aby odvedl maximum pro tým. Pracujeme na tom, abychom se stmelili, měli dobrou partu. Zatím mám ze všeho dobrý pocit," dodal Řepík.

