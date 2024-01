Pardubický hrdina Kaut: Bylo to jako příprava na play off. Mohli jsme rozhodnout dřív

Pardubický hrdina Kaut: Bylo to jako příprava na play off. Mohli jsme rozhodnout dřív

Martin Kaut (44) se stal hrdinou pardubických hokejistů, když po pouhých 11 veřinách prodloužení rozhodl o výhře na ledě Sparty. Útočník Dynama skóroval ve čtvrtém utkání za sebou a po utkání měl slova chvály pro několik tisíc fanoušků Dynama, kteří přijeli tým do Prahy podpořit. Ocenil i samotnou úroveň zápasu.

"Myslím, že dvě třetiny jsme byli lepším týmem. Šli jsme si za výhrou o něco víc. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce," řekl Kaut. V prodloužení se prosadil z první akce. "Vždy to je o hlavě, já si teď věřím dost. Když mi to Čero (Peter Čerešňák) přihrál, tak jsem měl hned v hlavě, že to chci poslat do brány," řekl s úsměvem.

Dynamo mohlo rozhodnout už dříve, Pardubičtí byli střelecky aktivnější a vytvořili si i více šancí. Dominovali zejména ve třetí třetině. "Hráli jsme jednoduše, všechno jsme se snažili dávat na bránu, abychom měli tlak. Mohli jsme rozhodnout už v základní hrací době, jsme rádi za dva body," uvedl Kaut.

Utkání sledovalo více než 16 tisíc diváků, podstatná část z Pardubic. Někteří z nich dorazili speciálně vypraveným vlakem Dynamo Express. "Byl to super zápas pro diváky, i my jsme si to užili. Naši fanoušci i příznivci Sparty vytvořili skvělou atmosféru, zápas byl hodně sledovaný. Výhra je pro naše fanoušky, cítili jsme se tady jako doma," podotkl autor vítězné trefy.

Hráči i diváci si mohli připadal jako v play off. "Mělo to všechno. Přesilovky, oslabení, Adam Musil se popral. Podle mě to byl play off zápas, pro nás dobrá příprava. Sezona je dlouhá, ta nedůležitější část ještě přijde," dodal Kaut.