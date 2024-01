Týden v extralize: Úspěch ve Švýcarsku, premiérový hattrick a Jágr hrající s cizími hokejkami

Hokejová extraliga po vánocích tradičně zintenzivnila tempo a nabídla tři hrací dny. Vedoucí Pardubice kvůli účasti na Spengler Cupu neodehrály jediný zápas a jejich náskok na čele tabulky se smrskl na dva body. Sparta se dokonce mohla posunout na první místo, ale v sobotu padla doma s Olomoucí a zůstala druhá. Na opačném konci tabulky zůstává Mladá Boleslav, která poprvé od září vyhrála dvakrát za sebou. Kdo posílil poslední celek tabulky a komu zabavil hokejky Jaromír Jágr? To se dozvíte v pravidelné hokejové rubrice Livesport Zpráv.

Půjčené hokejky

Jaromír Jágr se vrátil na extraligové stadiony a ve čtyřech zápasech na sebe upozornil čtyřmi gólovými nahrávkami. Téměř ve dvaapadesáti letech je to úctyhodná bilance. Navíc s vypůjčenými hokejkami.

"Jarda je pořád platný, umí si podržet puk v útočném pásmu, rozdává to. Neustále to má v sobě. Klobouk dolů v jeho letech. Ne nadarmo býval nejlepší hráč na světě. To se nezapomíná. To je jako jízda na kole," řekl o legendárním útočníkovi Richard Jarůšek, s jehož hokejkami Jágr po svém návratu do nejvyšší české soutěže hraje.

"Jednoho dne prostě přišel a oznámil mi, že si vzal moje hokejky, tak jsem ani nic nenamítal. Možná kdybych protestoval, tak by mě vyhodil a stejně by si je vzal, takže jsem mu to schválil a ještě jsem mu pomalu poděkoval," smál se Jarůšek.

Kladno i díky příspěvku nově složeného druhého útoku v uplynulém týdnu získalo čtyři body a prolomilo pětizápasové čekání na vítězství.

Úspěch na Spengler Cupu

Pardubice při své třetí účasti na Spenglerově poháru poprvé prošly až do finále. V tom nestačily na domácí Davos, na turnaji ale zanechaly výbornou stopu. "Finále nám výsledkově nevyšlo, v globálu mi však turnaj ukázal spoustu dobrého, určitě toho mám velmi dobrý dojem. Hráči hráli na doraz, což jsme chtěli," pochvaloval si trenér Václav Varaďa.

Po dvou výhrách ve skupině Východočeši v posledních minutách otočili semifinálový zápas s výběrem Kanady a poprvé narazili až ve finále, v němž podlehli Davosu 3:5. Také proti pořadatelskému celku Varaďovi svěřenci sahali po obratu, nakonec ale padli a prodloužili čekání na český triumf o další rok.

Český zástupce se na tradičním turnaji probojoval do finále potřetí za sebou, stejně jako v roce 2019 Třinec a v roce 2022 Sparta ale Dynamo neuspělo. Posledním českým vítězem Spengler Cupu tak zůstává Dukla Jihlava, která v Davosu zvítězila v roce 1982.

Nová tvář v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav v povánočním týdnu zvládla dva zápasy ze tří a přiblížila se třináctému Kladnu na rozdíl čtyř bodů. Ve zbytku sezony poslednímu celku ligové tabulky pomůže zkušený útočník Tomáš Pitule, jenž se vrací po dvou letech.

"Tomáš je zkušený útočník, který toho má spoustu za sebou včetně několika zahraničních angažmá. Má skvělé fyzické proporce, které plánujeme využít třeba při oslabeních," řekl o Pitulem sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc.

Čtyřiatřicetiletý forvard se Mladé Boleslavi upsal po nevydařeném angažmá v druholigovém Prostějově. Za Jestřáby odehrál 24 zápasů v nichž nasbíral osm bodů. Pitulemu příliš nevyšla ani premiéra v mladoboleslavském dresu. Bruslaři podlehli Litvínovu 1:6 a ztratili po dvou výhrách.

Hráči týdne

Lukáš Válek (Litvínov)

Nevídanou formu v posledních dnech chytil litvínovský Lukáš Válek. V úterý proti Liberci se rozehřál jednou asistencí, ve čtvrtek gólem a dvěma nahrávkami pomohl k výhře nad Hradcem Králové a v sobotu prvním hattrickem v extralize sestřelil Mladou Boleslav.

"Je to zajímavý pocit. Jsem šťastný, výhra to ještě násobí. Po druhé brance jsem neměl myšlenky na hattrick. Samozřejmě to problikne v hlavě, že mám dva góly a ještě je třetina přede mnou. Kluci si ze mě dělali srandu, ale my jsme si řekli taktiku, abychom dovedli zápas do vítězného konce a ne abych dal hattrick," uvedl Válek po svém životním zápase.

Litvínov i díky rozjetému Válkovi naskočil zpět na vítěznou vlnu a vyhrál všechny tři povánoční zápasy. Ze čtvrtého místa Verva ztrácí jeden bod na třetí Třinec.

Jakub Rychlovský (Liberec)

Jakub Rychlovský má za sebou skvělý prosinec. Na švýcarských hokejových hrách si odbyl reprezentační premiéru a ve čtyřech zápasech po návratu do libereckého dresu vstřelil pět branek, ke kterým přidal jednu asistenci, a vyhoupl se do čela tabulky extraligových střelců.

Mladý liberecký útočník v dosavadním průběhu sezony nasázel 16 branek a o pozici nejlepšího kanonýra se dělí s hradeckým Oliverem Okuliarem. Rychlovského čtyři branky v uplynulém týdnu Liberci pomohly pouze ke třem bodům.

Úvodní dva povánoční zápasy hrubě nevyšly liberecké defenzivě. Proti Litvínovu a Kladnu Bílí Tygři obdrželi čtrnáct branek a jsou jedním ze tří týmů, který v dosavadním průběhu sezony obdržel více než 100 branek.

"V obraně hrajeme nedůrazně. Musíme se probrat," burcoval Rychlovský po přestřelce s Kladnem. V posledním zápase kalendářního roku si hráči Liberce vzali slova střeleckého lídra týmu k srdci. Karlovým Varům dovolili pouze dvě branky a vyhráli 4:2.

Róbert Lantoši (Mladá Boleslav)

Šesti body se v posledním týdnu roku 2023 blýskl mladoboleslavský Róbert Lantoši. Nejproduktivnější hráč posledního týmu extraligové tabulky nejprve dvěma góly pomohl k výhře nad brněnskou Kometou, poté třemi nahrávkami režíroval vítězství nad Karlovými Vary a bodoval i při vysoké prohře v Litvínově.

V 31 zápasech aktuální sezony Lantoši nasbíral osmadvacet bodů a už překonal svůj bodový zisk z minulého ročníku. Ve své první sezoně v české nejvyšší soutěži bodoval 27krát a byl nejproduktivnějším hráčem Bruslařů.