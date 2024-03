Radost a úleva, navíc u toho byla babička, řekl Malínek po prvním extraligovém gólu

Devatenáctiletý útočník Vojtěch Malínek otevřel skóre extraligového duelu mezi hokejisty Mladé Boleslavi a Olomouce. Oslavil tak první gól v extralize. A ten byl nakonec při výsledku 2:0 i vítězný. Odchovanec pražské Slavie pak v rozhovoru s novináři řekl, že po něm cítil radost a zároveň úlevu, že se konečně dočkal. Těšilo ho také, že jeho trefu viděla z hlediště babička.

"Pro mě velká úleva, protože to byl patnáctý zápas v extralize. A odehrát jich čtrnáct bez vstřelené branky... Nějaké šance už jsem za tu dobu určitě měl, ale měl jsem smůlu a nedařilo se mi to trefit. Pro mě jakožto útočníka, který rád dává góly, bylo vážně úlevou dát první profesionální gól," uvedl Malínek.

Při zakončení měl tentokrát kousek potřebného štěstí, když do puku klepl pohotově jednoruč, měl ho v tu chvíli na dlouhou hůl. "Seběhlo se to tam strašně rychle. Zavi (Závora) to tam házel na Krise (Zvagulise), toho to snad nějak lízlo, já byl sám před brankou, kam jsem dobrusloval, měl jsem puk na dlouhou hokejku, tam jsem do něj jen tak šťouchnul a naštěstí to tam spadlo mezi nohy. Hlavně, že to tam padlo," hlásil s úlevou.

Statistiky utkání. Livesport

Že nebyla premiérová trefa zrovna výstavní, mu nijak nebránilo, aby ji náležitě oslavil. "Strašná úleva a radost. Měl jsem tady dnes na utkání i babičku, které musím za všechno poděkovat, protože když jsem byl malý, tak mě odvozila po všech hokejích, školách i individuálních tréninkách. Jsem hrozně rád, že tady u toho mého prvního extraligového gólu byla," těšilo Malínka.

Jak to tak bývá, byl smířený s tím, že ho zásah z 23. minuty bude stát nemalý obnos do klubové kasy. "Kolik to bude? Ježišmarja, to se musíte zeptat Davida Bernada, ale počítám, že to bude hodně drahé," odtušil Malínek, jehož radost zvýraznilo, že zápas skončil i výhrou jeho týmu. "To je jasné, že ten gól a radost z něj chutnají o moc lépe, když jsme vyhráli. Navíc ještě před domácími fanoušky. Byl to skvělý pocit."

Užil si také děkovačku

Mrzet ho mohlo jen to, že Bruslaři neukrojili nic ze čtyřbodové ztráty na dvanácté Karlovy Vary, neboť tým Energie jasně porazil pražskou Spartu. "Šli jsme do toho s tím, že musíme vyhrát, abychom měli ještě šanci na předkolo. Nechali jsme tam všechno, dali jsme dva góly, pak bylo dobře, že neuznali ten gól Olomouci, ale myslím, že jsme si dnes šli jednoznačně pro výhru. Škoda jen, že ještě nepřetrvala ta šance na postup do předkola," litoval Malínek.

Mladá Boleslav už nemá šanci na postup do předkola play off. Livesport

Přesto si mohl užít děkovačku od mladoboleslavských diváků. "Fanoušci jsou skvělí. A byli skvělí po celou sezonu, musím před nimi smeknout klobouk. Moc jim děkujeme," vzkázal Malínek.

A kde podle něho nastal zlom sezony, díky němuž pod sebe Středočeši dostali alespoň Kladno? "Po Vánocích jsme měli dobré období, kdy jsme začali vyhrávat. Bohužel jsme měli na postup do play off už příliš velkou ztrátu a už jsme to nedohnali," řekl Malínek.