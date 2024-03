Pavlík skóroval poprvé od září. Doufám, že jsem to tímhle odšpuntoval, řekl po výhře

Dlouhých 36 zápasů čekal královéhradecký útočník Radovan Pavlík (26) na gól, dočkal se až v předposledním kole základní části hokejové extraligy proti Plzni. Zápas navíc svou brankou ve třetí třetině zlomil a vrátil tak svůj tým na osmé místo tabulky, které bude Mountfield v neděli hájit na ledě Vítkovic – už jistého soupeře pro předkolo play off. Půjde o nesmírně pikantní reprízu loňského semifinále.

"Čekal jsem dlouho. Mohl jsem dát gól už v první třetině, kdy jsem měl tutovku, ale jsem rád, že mi to tam nakonec padlo," řekl novinářům Pavlík po teprve druhé brance v ročníku. Ačkoli jeho přínos spočívá v jiných činnostech, nepříznivou sérii měl v hlavě. "Doufám, že jsem to tímhle odšpuntoval. Snad mi to tam bude padat víckrát než jednou za 36 zápasů," pousmál se.

Když vystihl špatnou rozehrávku plzeňského obranného páru Bučko – Zámorský, v samostatném úniku zvolil bezchybné řešení. Bekhendovou kličkou zasunul kotouč mezi betony brankáře Kloučka. "Já znám Kloudyho od mládeže. Moje první myšlenka byla střela mezi nohy, ale naštěstí jsem šel do bekhendu. Pak mi při podávání rukou říkal, že si myslel, že to udělám, a že to měl. Ani já jsem v první chvíli nevěděl, že to byl gól, protože to rychle vyjelo z brány," líčil Pavlík, jehož tým ale jinak na Kloučka nemohl téměř po celý zápas vyzrát.

Statistiky utkání. Livesport

Plzeňský gólman předvedl téměř 50 zákroků, byť hradecký tlak nebyl tak enormní, jak by mohlo toto číslo napovídat. "Ve střelbě se trápíme každý zápas. Doufám, že to do play off změníme, protože potřebujeme dávat góly, abychom mohli hrát v klidu," řekl hradecký útočník.

Tentokrát se v zakončení nejvíc trápil Okuliar, jemuž statistici napočítali 12 střel na branku. Proměnil až tu poslední při plzeňském risku v power play, chvíli předtím trefil tyč. "On bojuje o krále střelců a my mu to strašně přejeme. Táhne nás, jsme nesmírně rádi, že ho máme. V neděli se o to porve," prohlásil Pavlík na adresu kanonýra, jenž ztrácí na libereckou dvojici Filippi – Rychlovský jeden přesný zásah.

Mountfield se v posledním utkání základní části představí na ledě Vítkovic. A půjde o hodně zajímavý duel. Oba soupeři se totiž utkají i v následném předkole play off. Neděle rozhodne pouze o tom, kdo začne sérii na domácím ledě. Hradečtí mají na osmém místě dvoubodový náskok, stačí jim tedy jakkoli bodovat, aby si tuto výhodu udrželi.

Ve středu se pak rozhoří repríza loňské semifinálové série, jen tentokrát o dvě kola dřív. "Zase si to rozdáme. Myslím, že to bude vyrovnaná a krásná série jak pro fanoušky, tak pro nás. Už to prakticky začíná v neděli, tam si je musíme připravit a ukázat, že to s námi nebudou mít vůbec jednoduché," uvedl Pavlík.

Vítkovice požene dopředu obrovská touha vrátit Hradci loňské vyřazení. Zvláště poté, co během semifinále měli tři hráči Východočechů pozitivní dopingové testy. Fanoušci Ostravanů na to nezapomínají. "Celý rok na nás něco řvou a podobně. Myslím si, že to tam bude pekelné, protože jsou ukřivdění, že měli být ve finále. Doufám, že to zvládneme a ukážeme jim," uzavřel Pavlík.