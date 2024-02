Rekord? Slyším to všude okolo, ale fakt se na to nefixuju, říká kladenský obránce Ticháček

Kladenský hokejista Jiří Ticháček (21) vyrovnal v 50. kole extraligy klubový rekord Bradyho Austina ze sezony 2019/20 v zisku bodů z pozice obránce. K výhře nad Litvínovem 2:0 přispěl gólem, má nyní na kontě 43 bodů (13+30) a jen tři mu chybí k dorovnání maxima samostatné české soutěže. Rekordmanem je Martin Hamrlík, který v ročníku 1999/00 v dresu Zlína nasbíral 46 bodů za 12 branek a 34 asistencí. Loňský juniorský vicemistr světa ale nechce nad zápisem do historie přemýšlet a soustředí se na to, aby i s jistotou baráže o udržení v extralize Rytíři odváděli v každém zápase maximální výkony.

"Je to asi hezké takhle poslouchat. Slyším to všude okolo, ale fakt se na to nefixuju, ani nechci, potom bych měl třeba svázané ruce. Vždy chci odevzdat maximum. Chtěli jsme si zvednout náladu výhrami. To je nejdůležitější. Jsem ale samozřejmě rád, že mi to tam padá," řekl novinářům Ticháček, který skóroval i v neděli při výhře nad Třincem 5:2.

K útoku na Hamrlíkův rekord mu zbývají páteční duel v Českých Budějovicích a nedělní domácí zápas proti Karlovým Varům. "Vážně se na to nechci soustředit. Měl bych pak svázané ruce a nebyl pak ani spokojený s výkonem. Když už máme jenom dva zápasy, tak je chci odmakat na sto procent. Uvidíme, co se stane. Jsem rád, že se mi bodově daří, ale radši bych tedy nehrál baráž. Ještě jsem ani nic nepřekonal," podotkl Ticháček.

Rytíři po sérii 17 porážek vyhráli třetí z posledních pěti utkání. Po páteční prohře s Mladou Boleslaví 0:5 sice ztratili šanci na únik baráži, ale dál bojují. "Řekli jsme si, že do každého zápasu nastoupíme na sto procent, tak to má prostě být. První třetinu jsme se trošku hledali, oni byli i možná lepší, ale potom jsme začali více bruslit, zjednodušili jsme naši hru a ta nás dovedla až k vítězství," pochvaloval si Ticháček.

Kladno poslední dva zápasy dokázalo dotáhnout do zdárného konce, což se mu předtím nedařilo, i když sahalo po bodovém zisku. "Konce zápasů proti Třinci i Litvínovu jsme hráli lépe. Obrovský kredit do kabiny za to, jak jsme to zvládli. Nevím, teď je to hrozně jednoduchý. Kdybychom takhle hráli celou sezonu, může to vypadat jinak, ale bohužel jsme na to asi přišli až teď," litoval Ticháček.

Statistiky zápasu. Livesport

V neděli na duel s Třincem přišla nejnižší návštěva tohoto ročníku extraligy 1047 diváků. Dnes byl zápas benefiční, Rytíři nastoupili ve speciálních růžových dresech s usměvavým Rytířem a výtěžek poputuje na nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa. Na stadion zavítalo 2725 fanoušků.

"Byl to super večer. Jsme pro jakoukoliv dobrou věc, když to někomu pomůže. Jen dobře. Myslím si, že se akce povedla. Vybralo se hodně peněz a ještě vybere za ty dresy. Takových akcí by mohlo být víc. To, že jsme měli růžové dresy, bylo trošku zpestření. Lidi přišli, za což jsme moc rádi. Snad jsme je dostali na naši stranu," pochvaloval si Ticháček.

Přiznal, že myšlenky na hokej při podpoře onkologicky nemocných pacientů jdou také trochu stranou. "Celá akce je o zdraví, které máme jenom jedno. Myslím si, že si každý sáhl do svědomí s tím, že je to jenom hokej, že jsou i důležitější věci," podotkl Ticháče. Růžové dresy, které půjdou do dražby, se mu líbily. "Mně trvalo skoro celý zápas, než jsem si všiml, že mají smajlík na logu," smál se.