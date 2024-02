Tři góly za 198 sekund? Takový vstup jsme dlouho nezažili, chválil Ordoš

I když po 198 sekundách dnešního utkání ve Vítkovicích vedli hokejisté Českých Budějovic 3:0, nakonec o tři body museli tvrdě bojovat až do konce. Vítězný gól vstřelil v 58. minutě Brant Harris (34), i zásluhou jeho tří branek Motor v Ostravě vyhrál 7:5.

Jihočeši zasadili soupeři hned v úvodu drtivý úder. Už v jedenácté sekundě skóroval Ordoš, v padesáté vteřině zvýšil Harris a v čase 3:18 to bylo po Přikrylově trefě už 0:3.

"To jsme dlouho nezažili. Tohle byl jeden z nejlepších vstupů v sezoně," řekl Jan Ordoš s úsměvem v rozhovoru s novináři. "Jenom to pak musíme více pohlídat. Dostat pět gólů je moc."

Vítkovice ve druhé části vyrovnaly na 3:3 a 4:4. "Už v první třetině jsme si to měli líp pohlídat. Líp by se nám dýchalo, kdyby to bylo po první třetině 3:0. Ale Vítkovice po faulu Gulašiho v přesilovce snížily a neměly co ztratit. Tak na nás pak vletěly. Začali jsme od sebe odhazovat puky a panikařit. Nehráli jsme ideálně," připustil Ordoš.

Sedmadvacetiletý útočník to nepřičítal polevení koncentrace. "Nemyslím, že by to bylo nějaké ukonejšení tím rychlým vedením. Vítkovice najednou daly gól, pak druhý, a my jsme nehráli dobře. Naštěstí jsme za to pak vzali, otočili to a urvali tři body," prohlásil Ordoš, který v utkání dosáhl své sedmnácté trefy v sezoně a v základní části překonal své dosavadní střelecké maximum z minulé sezony.

Více ho ale těšila výhra. Motor má na dohled první čtyřku a tím i přímý postup do čtvrtfinále. Na čtvrtý Liberec ztrácí jen bod. "Věděli jsme, o co dneska hrajeme. Jsme blízko čtyřce. Proto jsme rádi, že jsme to uhráli. Ceníme si tří bodů," dodal Ordoš.