Trošku nám to utíká, řekl po další prohře Frolík. Hlavu ale nevěší, Kladnu dle něj chybí góly

Osmou porážku za sebou museli strávit hokejisté Kladna, kteří podlehli v 38. kole extraligy doma Českým Budějovicím 0:3. Během této série získali jen tři body a propadli se na poslední místo za Mladou Boleslav. Na tu ztrácejí dva body, mají ale tři zápasy dobru. Útočník Rytířů Michael Frolík (35), který se před minulým utkáním vrátil po měsíc a půl dlouhé pauze, litoval, že se nepodařilo jeho týmu proměnit šance a ztratil další body.

"Je těžké udělat nějaké body, když nedáme gól. Náš nový gólman (Mareks Mitens) nás držel v zápase, podal výborný výkon. Do začátku třetí třetiny nás držel, měli jsme tlak, dobrá střídání, oni nám ujeli sami a druhý gól to rozhodl. Pak už jsme museli hrát vabank, dali třetí a bylo po zápase," řekl Frolík, podle kterého se kladenští hráči musí více tlačit do branky. "Být hladovější. Jejich gólman viděl hodně puků, byli jsme spíš po rozích, udělali jsme to gólmanovi jednodušší. Musíme se cpát víc do brány. Jakmile to vidí, pochytá to, Hrachovina je dobrý gólman," podotkl.

Frolík se do sestavy Rytířů vrátil v pátek v Litvínově po měsíci a půl, kdy měl problémy s třísly. "Není nic jednoduchého být takhle dlouho mimo. Čím jste starší, tím jsou návraty těžší. Je to druhá pauza, co mě letos chytla, je to stejné zranění. Nic příjemného. První zápas v Litvínovem jsem se cítil docela dobře, dneska nohy byly trochu těžší. Ale teď bude zápasů hodně a věřím, že mi to pomůže do zápasového tempa a bude se to jen zlepšovat. A budu se snažit klukům nějak pomoct," konstatoval 35letý vítěz Stanleyova poháru s Chicagem z roku 2013.

Přehled utkání Kladno – Motor ČB 0:3

Ani s ním se Kladnu nepodařilo zastavit sérii proher. "Není to nic jednoduchého, už jsme zase spadli na dno, trošku nám to utíká. Musíme začít sbírat body, zápasů dost za sebou, jde to rychle po sobě. Musíme rychle zregenerovat. Teď jedeme do Karlových Varů, kde to bude další důležitý a hratelný zápas. Minule jsme tam vyhráli, chceme na to navázat," prohlásil Frolík s tím, že v posledních dvou zápasech nebyl týmový výkon špatný. "Musíme dávat doma víc gólů," řekl.

Frolík nastupoval nejdříve ve čtvrté formaci s 51letým majitelem klubu Jaromírem Jágrem a Richardem Jarůškem, na třetí třetinu se přesunul do první útoku k Eduardsovi Tralmaksovi a Jakubovi Klepišovi. Přiznal, že hrát s Jágrem je vždycky výjimečné.

Statistiky zápasu. Livesport

"Je super, že jsem mohl s ním ještě nastoupit. Je neuvěřitelné v tom věku, že s námi pořád může být na ledě. Je to speciální ho mít v lajně, i jsme si k tomu něco říkali. Taktika musí být přizpůsobená jeho stylu. Bavili jsme se o tom. Myslím, že pár střídání jsme měli v útočném pásmu. Jako lajna jsme gól nedostali, to je plus. Jako tým musíme nějaký dotlačit a sbírat body, abychom se dostali nad Mladou Boleslav," podotkl.

Sám Frolík měl v úvodu šanci otevřít skóre, ale Dominika Hrachovinu zblízka nepřekonal. "Moc mi to nesedlo. Musím to narvat nahoru, mít větší důraz. Já dostal puk trošku pod nohy, nebyla to moc razance ve střele. Zblízka to chce nahoru," uvědomoval si Frolík.

Ligová tabulka. Livesport

Situaci Rytířů nepovažuje za kritickou. "Dvakrát po sobě jsme podali slušný výkon, furt to bohužel nemůžeme překlopit na vítěznou vlnu. Musíme v tom pokračovat. A pořád se zlepšovat. Ještě je ve hře hodně bodů, musíme po tom jít," dodal Frolík.