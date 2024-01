Kapitán Komety Zaťovič by si rád zajistil čtvrté místo. Po výhře chválil mladého gólmana

Čtyři dny před svými 39. narozeninami rozhodl brněnský kapitán Martin Zaťovič o výhře svého týmu ve 38. kole extraligy nad hokejisty Liberce 4:1. Při náporu soupeře proměnil nájezd, Brno vyhrálo popáté v řadě a je v laufu. Zaťovič v rozhovoru s novináři po zápase přiznal, že cílem týmu pro závěrečnou čtvrtinu základní části je posunout se na čtvrté místo tabulky a zajistit si přímý postup do čtvrtfinále. Jen slova chvály měl pro mladého brankáře Komety Jana Kavana (18).

"Zvedli jsme se, dotahujeme se na čtvrté místo, Pro mě osobně je to cíl, ale liga je strašně vyrovnaná, musíme makat dál a snažit se pořád bodovat. Ať má tým nejen výsledky, ale i svoji tvář," řekl Zaťovič. Aktuálně je Kometa šestá, čtyři body za čtvrtým Litvínovem.

Brno zvládlo sérii tří domácích duelů ob den s plným ziskem devíti bodů. V neděli se na ně ale nejvíc nadřelo. "Byl to hodně těžký zápas, první třetinu jsme měli super, druhá zase byla šílená, podržel nás gólman a umožnil nám hrát ve třetí třetině o výhru," řekl trojnásobný extraligový šampion.

Vítězství nad Bílými Tygři zařídil právě Zaťovič, když ve 46. minutě proměnil blafákem z bekhendové strany své sólo. "Měl jsem rychlost, udělal jsem to na dlouhou hůl, gólman se tam nedostal a nemohl to chytit," popsal odchovanec Přerova svoji trefu.

Kometa porazila Liberec potřetí v sezoně, aniž by ztratila bod. "Dnes to bylo i se štěstím. Druhou třetinu nás dostali úplně ze hry a čekali jsme, co s námi provedou. O to jsou tři získané body cennější," konstatoval Zaťovič.

Brno prožívá nejlepší období v sezoně i proto, že mezi tyčemi září 18letý gólman Kavan. "Oni ti mladí mají úplně jinou hlavu, buďme rádi, že mu to jde. On je spokojen, všechno chytá, emoce nedává najevo, užívá si to. Druhý den neví, že stál v bráně. To je ideální povaha pro hokej," pochválil gólmana.

V úterý čeká Brňany další těžký soupeř, jejich formu prověří třetí Třinec. "Je to super, že se pořád hraje, kabina je čerstvá, nikdo si na nic nestěžuje, nikdo není unaven. Výsledky přinášejí ovoce, všechny to baví. Je to dobře rozjeté," zakončil Zaťovič.

