Týden v extralize: Dva hattricky, zájem fanoušků i vydařený brankářský přestup

Dlouhá letní pauza je u konce. V pátek se rozběhla hokejová extraliga a hned v prvních dvou kolech nabídla skvělý hokej, několik překvapivých výsledků a nespočet pozoruhodných individuálních i týmových výkonů. Komu start ročníku vyšel nejlépe, jak se dařilo cizincům a kolik fanoušků tomu všemu přihlíželo? To se dočtete v následujících řádcích nové pravidelné hokejové rubriky na Livesport Zprávách.

Divácký boom

Zdá se, že zvýšený zájem fanoušků nepociťuje pouze fotbalová FORTUNA:LIGA. První extraligové kolo navštívilo v průměru 6858 diváků na zápas, což je absolutní rekord zahajovacího programu. Historický zápis překonal o více než 600 fanoušků počin z ročníku 2017/2018.

Rekordní číslo padlo i přesto, že ani na jednom stadionu nebylo vyprodáno. Největší zájem o hokej byl tradičně na Spartě a v Pardubicích, kam přišlo přes devět tisíc lidí. "Jsme hrozně rádi za fantastickou diváckou kulisu," liboval po své extraligové premiéře na pardubické lavičce trenér Dynama Václav Varaďa.

Za očekáváním naopak zůstala návštěva v Plzni, kam na úvodní duel nového ročníku proti úřadujícím šampionům z Třince dorazilo méně než pět tisíc fanoušků. I přesto si Škodovka oproti průměru z minulého ročníku téměř o 500 příznivců polepšila.

Nad průměr z poslední sezony se v prvním kole dostali i v Olomouci, Brně, Liberci a Pardubicích. Naopak největší propad v prvním kole zaznamenaly Vítkovice. Na ostravský celek přišlo v porovnání s průměrem z minulého ročníku o více než 1400 lidí méně.

Zahraniční invaze

Skvělou premiéru v české nejvyšší soutěži si v pátek odbylo trio zahraničních posil. Mladoboleslavský Juhamatti Aaltonen a Iikka Kangasniemi s Lukasem Zetterbergem z Karlových Varů získali v úvodním kole shodně tři kanadské body a naznačili, že pro českou nejvyšší soutěž mohou být zajímavým oživením.

“Už se těším, až to začne,” vyprávěl Aaltonen v předsezonním rozhovoru pro iDnes.cz a v prvním kole své nadšení potvrdil. V derby s Libercem řádil. V přesilovkách vymyslel dvě branky a třetí gól středočeského celku vstřelil sám. Bruslaři i přes jeho výrazný přínos nedokázali zápas dovést do vítězného konce a rivalům ze severu Čech podlehli 3:4.

To duo z lázeňského města mělo po utkání s Vítkovicemi výrazně víc důvodů k radosti. Energie v úvodní třetině nasázela semifinalistům posledního play off čtyři branky, což za 31 let dokázali pouze hokejisté Kladna (2000/2001), Pardubic (200/2007) a Hradce Králové (2020/2021).

Zetterberg se na výtečném startu podílel dvěma góly a Kangasniemi dvěma asistencemi. V dalším průběhu zápasu oba hokejisté ze severu Evropy přidali ještě jednu nahrávku a výrazným způsobem se podepsali pod vysokou výhru 6:2.

Zabržděná Kometa

Takový vstup do sezony si v Brně zaručeně nepředstavovali. Kometa v prvních dvou zápasech dvakrát prohrála 0:4 a po úvodním hracím víkendu je suverénně poslední. Úvodní duel proti Mountfieldu nevyšel svěřencům Patrika Martince ani výsledkově, ani herně. Utkání v Karlových Varech přineslo lepší herní projev, ale na konečném výsledku to nic nezměnilo.

Kometa jako třetí tým v historii samostatné české extraligy nevstřelila v prvních dvou kolech ani gól. K vyrovnání nemilého rekordu, který v sezoně 1999/2000 stanovili hokejisté Havířova, brněnskému celku chybí ještě 47 minut a pět sekund. Počin druhého nejdéle čekajícího Liberce už je na dostřel.

Bílí Tygři v ročníku 2018/2019 čekali na branku více než 128 minut. V deváté minutě prolomil trápení Michal Bulíř a Severočeši sezonu zakončili až ve finále, kde nestačili na Třinec. Povede se takový zvrat i Kometě?

“Situace je, jaká je, nedaří se nám vůbec nic. Nedá se nic dělat. Buď to zkusíme tvrdou prací zlomit, anebo to skončí špatně,” líčil po zápase v Karlových Varech Martin Kohout. Jeden z devíti nových hráčů v brněnské kabině si návrat na led svého bývalého zaměstnavatele příliš neužil, dodal však, že věří tomu, že nově složený brněnský tým dokáže na nevydařený start do soutěže odpovědět v dalších kolech.

Hráči týdne

Oliver Okuliar (Hradec Králové)

Hradec Králové do nového ročníku vstoupil suverénně –⁠ dva zápasy, šest bodů, devět vstřelených branek a druhé místo v extraligové tabulce. Velký podíl na výborném startu Mountfieldu má slovenský šikula Okuliar, který se ve dvou utkáních podepsal pod pět branek.

V úvodním střetnutí s Kometou se zahříval a připsal si jednu asistenci. V přestřelce s Libercem už ale ukázal, čeho je schopný. Za 16 a půl minuty stihl dát tři branky, jeden gól připravit a ještě zmařit nabídnuté trestné střílení. Zásadním způsobem tak pomohl Hradci k výhře 5:3 a druhému úspěchu v sezoně.

Slovenský reprezentant svůj bodový přínos nepřeceňoval. “Za hattrick jsem rád, ale mnohem víc mě těší výhra. Visí nad námi velký vykřičník a potřebujeme každý bod, proto mě těší, že jsem týmu mohl pomoct,” vzpomněl po zápase na riziko odečtu bodů kvůli dopingové aféře z jarního play off.

Aktuálně nejproduktivnější hráč extraligy ve své druhé sezoně v Česku navazuje na vydařený úvodní ročník, v němž nasbíral 41 kanadských bodů. Devětadvacet v základní části a 12 přidal v play off.

Peter Mueller (Vítkovice)

Mueller je druhým hráčem, kterému se v úvodních kolech podařilo nasázet hattrick. Vítkovice do sezony vstoupily nečekanou domácí prohrou s Karlovými Vary a ve druhém kole chtěly své zaváhání odčinit. Na ledě Mladé Boleslavi se to ostravskému celku podařilo a hlavní zásluhu na tom měl tradiční lídr.

Dva góly v přesilovce, na závěr trefa přes celé hřiště a Mueller se mohl radovat ze svého třetího extraligového hattricku. Americký forvard opět potvrdil, že od svého příchodu patří mezi hlavní extraligové hvězdy. Jeho povedený vstup do aktuálního ročníku ještě zvýrazňuje fakt, že až do konce srpna řešil zdravotní komplikace a téměř netrénoval.

Se zdravým a produktivním Muellerem mohou Vítkovice opět pomýšlet na boj o nejvyšší příčky. V bodové produkci se ale musí přidat i ostatní. Vždyť americkému křídelníkovi je už 35 let a v minulém ročníku kvůli zdravotním neduhům vynechal čtvrtinu základní části.

Dominik Frodl (Karlovy Vary)

Nový gólman Karlových Varů potvrdil, že aklimatizace v novém prostředí mu nedělá sebemenší problém. Frodl Západočechům pomohl ke dvěma výhrám a překvapivému prvnímu místu v extraligové tabulce. Ve úvodních zápasech inkasoval dvě branky z 55 střel a po dvou kolech vládne brankářským statistikám.

Ryšavý brankář po přestupu z Pardubic dokazuje, že dlouhodobě patří mezi nejlepší gólmany soutěže. V prvním domácím zápase v KV Areně vychytal čisté konto a protáhl svou skvělou úspěšnost v premiérových zápasech před domácími fanoušky.

Když v sezoně 2018/2019 přišel dnes sedmadvacetiletý brankář do Plzně, udržel v prvním domácím zápase nulu a pomohl Indiánům k výhře 4:0. O tři roky později při premiéře v pardubické enteria areně nepustil ani jeden gól a opět výrazně přispěl k vítězství svého nového celku 4:0.

Spoluhráči v Karlových Varech nechtěli Frodlovi zajímavou statistiku kazit a Kometě ve druhém kole také nasázeli čtyři branky. “Výsledek vypadá jasně, ale Brno nás přehrálo. Nebýt Froda, tak jsme dneska nevyhráli,” chválil spoluhráče kapitán Energie Jiří Černoch.