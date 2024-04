Slováček před baráží proti mateřskému Vsetínu: Hrají pěkný hokej. Bude to jiné než se Zlínem

Výjimečný bude boj v baráži o hokejovou extraligu pro kladenského obránce Ondřeje Slováčka (29), protože v dresu Rytířů bude hájit účast v extralize proti mateřskému Vsetínu. Duel vyhlížel už loni, ale nakonec tým z jeho rodiště podlehl ve finále první ligy Zlínu. Tentokrát ve valašském derby kraloval Vsetín.

"Je pro mě speciální. S kým jiným by to mělo být víc? Loni jsem chtěl v baráži pomstít Vsetín, když ho ve finále vyřadil Zlín, letos hrajeme proti němu. Já nastupuji za Kladno a chci udržet extraligu. A doufám, že rodina bude přát mně," řekl novinářů Slováček.

Po startu ve středu a ve čtvrtek v Kladně ale nezavítá k odvetám do rodného města, nýbrž do Brna. Stadion Na Lapači totiž nevyhovuje extraligovým podmínkám a Slováček z toho má rozpolcené pocity. "Je to přesně padesát na padesát. Strašně bych to přál lidem ve Vsetíně, protože celá republika ví, že fanoušci jsou tam neuvěřitelní. Což je dané tím, že půlka stadionu je na stání, půlka na sezení. Žije to tam. Na druhou stranu osobně jsem rád, že nemusím hrát doma. Byl bych rozpolcený, takhle to pro mě bude lehčí," řekl osmadvacetiletý bek, který za Vsetín hrál naposledy v sezoně 2019/20.

Tažení Vsetína na dálku sledoval. "Viděl jsem celou sezonu a vesměs si vítězství v první lize zasloužili. Poruba jako největší favorit vypadla v prvním kole play off s Jihlavou, Vsetín byl v sériích jasně nejlepší. Hrálo pro něj i to, že Zlín měl dlouhé semifinále s Litoměřicemi. Šířka kádru a zkušenost rozhodly," podotkl Slováček.

Věří, že Kladno Valachy zastaví. "Musíme je přehrát kvalitou. Odehráli padesát zápasů v první lize, my padesát v extralize. Tempo i herní zkušenost jsou jiné. Na druhou stranu budeme hrát první zápas, druhý, třetí, týmy o sobě vědí, mají videa. Musíme je předčit hokejovostí, taktikou, herní vyzrálostí. Celá republika fandí Vsetínu, lidi vždycky přejí outsiderům, v tom to máme těžší. Musíme se s tím vypořádat," prohlásil.

Rytíři bez zraněných

Oproti loňskému barážovému souboji se Zlínem to bude podle něj odlišné. "Vsetín je jiný než Zlín v loňské baráži. Ten hrál hodně ne zezadu, ale gólman skvěle chytal a měl hru dobře zorganizovanou. Zato Vsetín má strašnou kvalitu. Přehrával týmy hokejově, ne jako Třinec, který má výbornou strukturu hry a soupeře k ničemu nepouští. Vsetín je dobrý na puku," konstatoval Slováček.

Kladno se muselo vyrovnat s pauzou 45 dnů od konce základní části bez zápasu. "Začátek náročnější, hlavně psychicky, každý týden to samé. Jak se blížíme k zápasům, je to o hodně lepší, cítíme se dobře a těším se, až baráž vypukne. My máme pauzu 45 dní, Vsetín je rozehraný, úvod baráže bude těžký. Uvidíme, s čím přijdou oni, s čím přijdeme my," řekl Slováček.

Rytířům se během pauzy vyprázdnila marodka. "Měli jsme náročnější sezonu, protože bylo hodně dlouhodobých zranění plus ještě nějaké stopky, takže některé zápasy jsme hráli fakt na málo lidí. I to byl jeden důvodů, proč jsme skončili poslední a proč přišla šňůra sedmnácti prohraných zápasů. A jediná výhoda dlouhého volna byla, že hráči, kteří měli dlouhodobé problémy, se mohli vrátit. Když budeme v plné síle, věřím, že baráž zvládneme," prohlásil Slováček.

A to i bez někdejšího kapitána Tomáše Plekance, který na konci října kvůli zdravotním problémům ukončil kariéru. "Chybět bude hodně, ale máme hodně zkušených hráčů. Frolík má podobně odehraných zápasů, Smoleňák taky. Nějaké zkušenosti nás s Plekym opustily, nějaké jsme s těmito dvěma hráči přidali. Je tu třeba i Klepiš, který hrál mraky titulových nebo rozhodující zápasů. Nemám strach o zkušenosti," dodal Slováček.

