Zítra je nový den. Ukázalo se, že se s Pardubicemi dá hrát, řekl po utkání litvínovský Abdul

Hokejisté Litvínova vstoupili do semifinále play off extraligy těsnou porážkou 1:2 na ledě Pardubic. Podle útočníka Jindřicha Abdula (28) si ale dokázali, že s favorizovaným soupeřem mohou držet krok a bojovat o postup do finále. Po jehož tečované střele hosté vedli v první třetině 1:0, věří, že Verva uspěje už v pondělním pokračování série znovu v Pardubicích.

"Je to škoda. Myslím si, že v závěru jsme mohli vyrovnat a poté se mohlo třeba rozhodnout v prodloužení. Je to ale první zápas, nic se neděje. Zítra je nový den a uděláme maximum, abychom v pondělí bod získali," řekl Abdul novinářům.

Velkou šanci vyrovnat na 2:2 měl v 58. minutě Ondřej Kaše, který se dostal do samostatného nájezdu. Nezakončil ale ideálně a brankáře Romana Willa nepřekonal. "Vůbec jsme neviděl, že tam číhá, a pak najednou koukám, jak se všichni zvedli (na střídačce), že jede sám na bránu. Je to škoda. Šancí ale bylo více, nebylo to jen tohle," uvedl odchovanec Vsetína.

Statistiky utkání. Livesport

Abdul se v 10. minutě výrazně podílel na jediném gólu Litvínova. Poté co Josef Jícha vybojoval puk, najel si do prostoru mezi kruhy a vystřelil na Willa. Jeho pokus do branky tečoval Andrej Kudrna.

"Popravdě ani nevím, jak to tam vzniklo. Vím, že to asi Pepa vypíchnul a mně se to otevřelo. Pak jsem to jen házel na bránu," řekl. Lehce ironicky poté poznamenal, že i jeho překvapilo, že se rozhodl zakončit. "Divím se, že jsem spíše zase nehledal nějakou nahrávku po modré čáře. Do nějaké lepší pozice. Asi bych měl na bránu fakt střílet častěji," uvedl Abdul.

Litvínov bez přesilové hry

Zatímco Pardubice měly v zápase dvakrát výhodu přesilové hry, Litvínov ani jednou. Severočeši tím přišli o svoji velkou zbraň v play off. "Samozřejmě, že by se hodila. Máme na přesilovku kvalitní hráče a vždy to pomůže. Třeba bychom si vytvořili nějaký tlak, ale dnes jsme si přesilovku nevybojovali. Neřekli jsme si o ni asi dostatečně. Budeme muset udělat maximum zítra," podotkl Abdul.

Dynamo mělo zejména v první a ve druhé třetině výraznou střeleckou převahu, podle Abdula s tím ale hosté počítali. "Čekali jsme, že na nás vlítnou. Přece jen jsou odpočatí a my už něco v nohách máme. Říkali jsme si, že musíme přežít prvotní tlak a pak to bude dobré, což se docela podařilo," řekl Abdul a ocenil výkon brankáře Mateje Tomka, který si nakonec připsal 40 úspěšných zákroků. "Chytal výborně. I díky němu jsme měli možnost až do konce něco se zápasem udělat," řekl.

Litvínov se výrazněji v útoku předvedl až ve třetí části, kdy prohrával. I když hosté nedokázali vyrovnat, vnímali závěr pozitivně. "Ukázali jsme si, že se s nimi dá hrát a že i oni se poté trošku zatáhnou, když jde o výsledek a je to jen o gól. Pro nás je to motivace do zítřka, že se s nimi dá hrát," dodal Abdul optimisticky.

Přehled utkání Pardubice – Litvínov 2:1