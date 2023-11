Univerzitní hokej překonal další milník, na ligové utkání dorazilo rekordních 8854 diváků

Nabitý podzim v univerzitním hokeji vyvrcholil ve čtvrtek 2. listopadu ve Sportovní hale Fortuna dvojutkáním čtyř pražských univerzit. V tom prvním porazila Vysoká škola ekonomická Českou zemědělskou univerzitu 6:2, v tom druhém, hraném v rámci ULLH, si pak Univerzita Karlova došla pro vítězství 4:3 nad ČVUT Engineers Prague.

Na návštěvníky čekala v hale pořádná dávka zábavy. Bezmála šestihodinový program doprovázela bohatá show, kterou mezi utkáními doplnilo poločasové vystoupení DJ Maneneho a také netradiční způsob zahájení druhého utkání, které odstartoval zvuk osmi tisíc otevírajících se plechovek. Kdo vyrazil ve čtvrtek do pražských Holešovic, rozhodně nelitoval.

"Mám velkou radost, že se povedlo akci uspořádat bez větších organizačních problémů a že jsme ukázali, že i v Praze umíme vytvořit prvotřídní univerzitní atmosféru. Po výborných akcích v Brně nebo Ostravě si hlavní město zasloužilo show podobného formátu. Obrovský dík patří všem fanouškům, kteří v nás vložili důvěru a na akci dorazili," uvedl předseda České asociace univerzitního hokeje a zároveň jeden z organizátorů akce Tomáš Hlaváč.

Univerzita Karlova si došla pro vítězství 4:3 nad Engineers Prague. ULLH

"Univerzitní liga ledního hokeje je projekt, který budujeme posledních pět let a když vidím, jak roste a jaké akce umí uspořádat, samozřejmě mi to dělá velikou radost. O to víc, když vidím, že se baví i studenti a návštěvníci,” dodal.

Univerzitní liga pokračuje už v pondělí 6. listopadu dvěma utkáními šestého kola, ve kterých se střetnou pardubičtí Riders s budějovickými Black Dogs a BO Ostrava s brněnskou Masarykovou univerzitou.