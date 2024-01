Horák o gólu ve dvojnásobném oslabení: Byl jsem rád, že jsem vůbec dojel k brance

Útočník Roman Horák (32) rozhodl netradičním gólem ve dvojnásobném oslabení o výhře Sparty na ledě Liberce. Potvrdil tak, že se mu aktuálně daří, potřetí v posledních čtyřech utkáních si připsal dva góly.

"Je to trochu paradox, že rozhodující moment zápasu přišel v našem oslabení ve třech. Já jsem jel na mantinel a trochu jsem přečetl, co by mohl protihráč udělat. Jak jsem byl v jízdě dopředu, tak jsem byl schopen ujet. Musím ale popravdě říct, že jsem byl rád, když jsem k brance vůbec dojel," řekl Horák novinářům.

Před svým gólem byl na ledě více než minutu. Samostatný únik ale zakončil precizním blafákem mezi betony Daniela Krále. "Věděl jsem dopředu, co chci dělat. V poslední době to dělám často i na tréninku a vychází mi to, takže jsem si právě na toto zakončení věřil. Trošku mi pak blesklo hlavou a přemýšlel, jestli už jsem někdy dal gól ve třech. V mládeži asi ano, ale v chlapech jsem podle mě branku ještě nedal."

Účastník olympijských her v Pchjongčchangu 2018 se v Novém roce rozjel, když ve čtyřech odehraných zápasech nasázel hned šest branek. "Teď mi to tam padá a určitě jsem za to rád. Na druhou stranu, předtím jsem měl období, kdy jsem na gól čekal patnáct šestnáct zápasů. Celou kariéru raději nahrávám, dneska mi ale první gól perfektně nachystal Ondra Najman a já zakončoval do odkryté branky," řekl Horák.

Ve 34. minutě mu ale pořádně zatrnulo. Po tvrdě ráně domácího Jaroslava Vlacha se k ledu skácel brankář Jakub Kovář a dlouho se nehýbal. "Není příjemné vidět, když váš kamarád leží na ledě a nikdo neví, co se děje. Byl to hrozný pocit, navíc ještě nemáme úplně konkrétní zprávy z nemocnice. Věřím ale, že bude relativně v pořádku a brzy se vrátí na led," přál si Horák. Kováře zasáhl puk do ohlasy krku.

Spartu však ani tento moment nepoložil a náhradník Josef Kořenář po zbytek zápasu již neinkasoval. "Pepa Kořenář to dochytal výborně a předvedl parádní výkon. Neměl to jednoduché, jít do branky po situaci, která se stala. My ale víme, že je to skvělý gólman. Chytal i za národní tým a kvality rozhodně má. Když se do brány dostane, tak nás vždy podrží a můžeme se na něho spolehnout," chválil svého brankáře zkušený centr, který nedávno se Spartou prodloužil kontrakt o další tři sezony.

Desáté vítězství z jedenácti posledních zápasů Pražanů se ale nerodilo vůbec lehce. Lídr tabulky v utkání dvakrát prohrával, nakonec ale dokázal zápas otočit ve svůj prospěch. "Odehráli jsme těžký zápas plný bruslení. S Libercem je to vždy hokej nahoru dolů a padá hodně branek. Soupeř má výborný přechod do útoku a měli jsme s tím v zápase občas problémy. I když jsme ale dvakrát prohrávali, dokázali jsme se z toho dostat a zápas dovést do vítězného konce."