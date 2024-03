Livesport Daily #212: Anorexie mi víc dala než vzala, říká lyžařka Havlíčková o zkušenosti s vážnou nemocí.

V šestnácti letech vybojovala 9. a 13. místo na juniorském mistrovství světa jako nejmladší ze všech závodnic. O rok později už ze stejné akce odvážela dvě umístění v první pětce. Jako nejmladší, teprve sedmnáctiletá, členka české výpravy se podívala na olympijské hry v Pchjongčchangu, kde si připsala hned tři starty. Všechno vypadalo na zářnou budoucnost, do Barbory Havlíčkové vkládali experti i trenéři velké naděje. Pak ale přišlo nešťastné zranění kotníku a další zdravotní lapálie – problémy s příjmem potravy. Ty ji připravily o velkou porci závodů a přibrzdily její slibně rozjetou kariéru. Teď je ale zpět, znovu na startu.

"Nepochybovala jsem o tom, že se k lyžování vrátím, protože si vždycky říkám, že když něco není dobrý, tak to ještě není konec," vzpomíná Havlíčková v podcastu Livesport Daily na chvíle, kdy kvůli anorexii neměla sílu trénovat ani závodit. Tehdy ji podrželi přátelé a rodina, sama říká, že bez nich by nemoc porazit nedokázala.

Na začátku letošního března se tak na start individuálního závodu postavila poprvé po čtyřech letech. Na světovém poháru v Lahti skončila v závodě na 20 kilometrů klasicky 36. Bere to jako kariérní restart.

"Teď aktuálně mám pocit, že mi ta moje nemoc víc dala než vzala. Neměla jsem v minulosti dostatek pokory a respektu, nejen k okolí, ale ani sama k sobě. Pozitivně dnes už vnímám i to, že jsem vinou nemoci na víc než dva roky vypadla z prostředí vrcholového sportu. I když jsem věděla, že to tak ve skutečnosti není, měla jsem pocit, že to jediné, v čem můžu být v životě dobrá je běžecké lyžování. A to už si dneska nemyslím, proto to pro mě není takový stres," přibližuje Havlíčková, jaká poučení jí anorexie do života dala.

"Vím, že to tady se mnou vždycky bude, tohle nezmizí. Člověk musí být v některých věcech opatrnější, ale důležité je nezůstat v tom nikdy sám a vždycky vyhledat pomoc."

I to je důvod, proč si svou zkušenost nenechává pro sebe a mluví o ní všude, kde tím může někomu pomoct. Občas taky sdílí příspěvky s touto tematikou na sociálních sítích. "Když mi bylo nejhůř, řekla jsem si, že jestli můžu aspoň takhle někomu pomoct, tak to rozhodně chci udělat."

Livesport Daily #212: Anorexie mi víc dala než vzala, říká lyžařka Barbora Havlíčková o zkušenosti s vážnou nemocí

