Livesport Daily #211: Nenávist k soupeři při fandění je normální, říká psycholog Šafář

Český fotbal má za sebou dvě pražská derby, při kterých opět nechyběly rasistické nebo nenávistné pokřiky o sparťanské "cikánské krvi" a bohužel už tradiční pokřik "jude Slavie". Trenér Dukly Praha Petr Rada zase údajně rasisticky urážel hráče i trenéra soupeře při utkání se Zbrojovkou Brno. Proč v nás sport kromě pozitivních emocí probouzí i to nejhorší, co v sobě máme? A není vlastně zdravé to ze sebe vypustit na tribunách, a ne v civilním životě? O tom je nová epizoda podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je sportovní psycholog a děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Michal Šafář.

"Je normální při fandění cítit nenávist vůči soupeři," vysvětluje v úvodu epizody. "Ta katarze, to, abychom si odžili emoce v hledišti, je jeden z důvodů, proč tam chodíme. Ať chceme nebo ne, máme v sobě pozitivní i negativní emoce a sport je úžasný v tom, že nám dává možnost mezi nimi velmi rychle přecházet. Je to dnes jedno z mála prostředí, v rámci toho, jak žijeme v hodně regulované společnosti, kde tyhle emoce můžeme relativně společensky přijatelným způsobem projevit," dodává Šafář.

Ten si je samozřejmě vědom společenské neakceptovatelnosti například rasistických projevů, ale moc nevěří, že se je podaří vymýtit: "Když člověku někdo stokrát někdo řekne, že něco není v pořádku, možná to udělá s o to větší chutí po sto prvé. Pokud to kluby opravdu chtějí odbourat, musejí své fanoušky přesvědčit, že ta touha je autentická. Management, trenéři, hráči, ti všichni nějak nastavují normu a pokud chceme respekt mezi fanoušky, nesmí to u těchto skupin být úplně odlišné. Nebo může, ale čím víc je odlišnější od toho, co se chce po fanoušcích, tím spíš se to nepovede," myslí si.

K údajnému rasistickému chování Petra Rady při zápase proti Zbrojovce dodává: "Nestojí asi ani za to se tím zabývat. Většina z nás se tomu možná spíš pousměje, protože jsme už asi rezignovali na to, že bychom to mohli změnit. Nebavím se samozřejmě o možné oběti, které se to týká, ale z hlediska okolí je, myslím, lepší takové projevy chování spíš ignorovat," uzavírá Michal Šafář.

Livesport Daily #211: Nenávist k soupeři je při fandění normální, říká psycholog Šafář.

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Jak rasistické úražky na svou osobu prožívají sportovci?

Může trenér připravit sportovce na to, že bude rasisticky urážen?

Proč i za 20 let budou na stadionech znít společensky nepřijatelné pokřiky?

