Lyže jedou, biatlonový problém se jmenuje střelba. Češi se v sezoně domácího MS zle trápí

Biatlon se stal pro sportovní fanoušky hitem. V Novém Městě na Moravě zrekonstruovali tamní areál a vše se chystá na mistrovství světa, které se na Vysočinu vrátí po dlouhých 11 letech. Po příjemné dekádě plné úspěchů ale aktuální sezona nevypadá z pohledu českého týmu příjemně. Lyže sice jedou pěkně, střelba je ale nejhorší za několik let.

Světový pohár biatlonu má v aktuální sezoně za sebou tři zastávky a celkem 20 závodů. Čeští biatlonisté se ani jednou nedostali na stupně vítězů, nejlepším výsledkem v individuálních závodech jsou osmá místa Michala Krčmáře a Markéty Davidové. Nadějí jsou výsledky Terezy Voborníkové.

Pokud se před startem sezony mluvilo o tom, že hlavně soupeři z Norska budou mít náskok v podobě lépe fungujících vosků, které pro novou sezonu nesmí obsahovat fluor. Ukázalo se, že v tomto aspektu Češi krok drží. Lyže jedou dobře. Co však sráží jejich výkony, je střelba. "V běhu ty slabiny nejsou takové, jako byly v rychlosti a přesnosti střelby. To nás dělilo od umístění, jaké bychom si přáli. Je vidět, že tým určitou sílu má a je potřeba to během vánočních svátků co nejvíce doladit," přitaká šéftrenér českého biatlonu Ondřej Rybář.

Vývoj umístění lyžařské části u českých biatlonistů RealBiathlon

Problém zvaný střelba daleko více přibližuje pohled na detailní statistiky. U Markéty Davidové, která v uplynulé sezoně dvakrát vystoupala na stupně vítězek, klesla úspěšnost střelby během jediného roku o 6 procent, stejně tak loni nejlepší česká závodnice na střelnici zůstává až o tři vteřiny času déle oproti loňsku.

Nejhorší čísla historie

Nejmarkantněji je vidět propad hlavně ve štafetových závodech, kde má český ženský tým vůbec nejhorší střeleckou formu historii na položce vleže, jak ukazuje modrý graf specializovaného serveru RealBiathlon (69 %).

Vývoj úspěšnosti střelby u české štafety žen RealBiathlon

Šestadvacetiletá Davidová udělala změny po nepovedeném druhém dílu Světového poháru v Hochfilzenu. Vrátila se ke starému háku na malorážce, pilovala více střelbu na sucho a ladila další detaily s trenérem Egilem Gjellandem. "Někdy je lehké přenastavení pažby nebo odbourání určité obavy hrozně důležité. Jsou to drobné věci. Ale v tom finálním výkonu, když bojujete o každou vteřinu, to roli hrát může," tuší Rybář. Přesto je největší česká naděje v hodnocení úspěšnosti střelby až na 82. místě ze všech biatlonistek Světového poháru (s úspěšností 80,77 %).

Ze všech aspektů je ale patrné, že v období posledních let byla snaha o výrazně kratší čas na střelnici. V aktuální sezoně se ale v průměru délka pobytu u střelby zase zvýšila, logicky kvůli nejistotě při míření.

Čas na střelnici v podání Markéty Davidové RealBiathlon

Rady olympijských vítězů

Čeští biatlonisté už několik sezon poslouchají rady zlatých olympijských medailistů ve střelbě. V létě roku 2018 začala s tréninkem střelby pomáhat Kateřina Emmosová. Loni převzal dohled nad českým týmem její manžel Matt. Ten už dříve radil reprezentaci USA a v mezidobí let 2018-2021 dokázal u tamního ženského týmu navýšit procentuální úspěšnost střelby ze 75,3 na 88,9 % tedy o skoro 14 %! Progres měl i u mužů (75,6 - 81,6), i když jen 6 %. Emmonsovi ale zatím česká štace úplně nesvědčí. Čísla jdou dolů a výrazné je to hlavně na položce v leže (modrý graf).

Vývoj úspěšnosti střelby u českých biatlonistů RealBiathlon

Střelba nikdy nebývala úplnou českou doménou, nadprůměrným střelcem (pravidelně mezi TOP20) ale býval třeba Ondřej Moravec, i díky tomu získal na mistrovstvích světa a olympiádách pět medailí v individuálních závodech a další čtyři ve štafetách. Velmi dobré výsledky na střelnici měl poté v sezoně 2020-21 také Milan Žemlička. Právě na něj se s důvěrou obracel Jakub Štvrtecký. “Chtěl bych mu poděkovat, dal mi pár rad vysloužilého biatlonisty. Ještě to není optimální, ale hodně mi to pomohlo,” ulevil si po 30. místě ve sprintu, což byl jeho nejlepší výsledek v sezoně.

Mezi ženami měly dříve velmi spolehlivou střelbu Gabriela Koukalová i Veronika Vítková. Nejlepší střelkyní ze současného týmu je dlouhodobě Jessika Jislová, I ona si ale v letošní sezoně pohoršila a její úspěšnost šla dolů. Důvodem může být podle trenéra Ondřeje Rybáře i to, že českému týmu vůbec nevyšel první závod. "Vše nejde změnit mávnutím kouzelného proutku. Je třeba navázat na to, co kdo dělal v tréninku. Někdo třeba ztratil trochu sebedůvěru po prvním kole v Östersundu a pak už se to vezlo. Není to o tom, že by to neuměli. Další trimestr by mohl vypadat lépe," věří šéftrenér biatlonové reprezentace.

Pro sebevědomí na Schalke

Biatlonová reprezentace má nyní prostor pro přípravu na další část sezony. Ta proběhne v Novém Městě na Moravě, jen Markéta Davidová s Michalem Krčmářem vyrazí 28. prosince na tradiční populární exhibici do německého Gelsenkirchenu, domova fotbalového Schalke. "Podmínky se sice oproti dřívějším týdnům změnily, budeme tam ale mít připravenou trať. Nachystaná bude i střelnice, takže většina závodníků bude mít možnost si ji vyzkoušet," říká Ondřej Rybář.

Světový šampionát se blíží, první závody se ve Vysočina aréně pojedou už na začátku února. Na tom posledním a jediném, který Nové Město na Moravě hostilo, získala Česká republika jednu medaili díky smíšené štafetě. Tehdy byly ambice také vyšší. A střelbu měl tehdejší tým jen o něco lepší než ten letošní (76,6 %) proti současným 74,6 %.