Kalašnik vyřídil soupeře za 43 sekund, Škvor na favorizovaného debutanta nestačil

Organizace Oktagon MMA uspořádala v anglickém Birminghamu turnaj s pořadovým číslem 56, kterého se zúčastnilo i několik zástupců z Česka a Slovenska. Hlavní los nabídl korunovaci šampiona muší váhy (do 56 kg).

Kuriozitu jsme viděli hned v prelims kartě. Daniel Hromek pouhé čtyři sekundy před koncem prvního kola knokautoval Ammariho Diedricka. Měl to být zápas ve stoje, jenže oba muži byli po většinu kola nataženi na pletivu.

Rozhodčí Pavel Touš skočil mezi oba bojovníky, načež opustil klec a držel se za ruku, což signalizovalo vykloubené rameno. "Patří to k naší hře, někdy se zraní i rozhodčí," napsal po ošetření na sociální sítě.

Čech Jakub Dohnal nebude mít na akci nejlepší vzpomínky, protože ve druhém kole podlehl Britovi Jamesi Hendinovi na TKO. Zcela jiné pocity zažil jeho krajan Andrej Kalašnik, který po pouhých 43 sekundách ukončil Liama Etebara. Dobře naladěný vítěz po zápase prohlásil, že ať už vyhrajete, nebo prohrajete, vždycky je to zábava. "Mám dobrou levačku, to je všechno," zhodnotil duel a dodal, že v Česku budou mít fanoušci o to větší důvod k pití.

Slovák Tomáš Cigánik prohrál na body s Georgem Steinesem a v pyramidovém gamechangeru postoupil za 48 sekund Akonne Wanliss.

Očekávaný byl souboj Daniela Škvora s Willem Fleurym, světovou "dvaasedmdesátkou", který se chystal na svůj debut v Oktagonu. Před zápasem Škvor pro náš portál hovořil o svých titulových ambicích ve welterové váze, ale nakonec bylo všechno jinak.

Favorit zápasu Fleury poslal Škvora do klinče, ten se asi minutu bránil a pak ho zasypal tvrdými údery, ale Irův pokus o takedown následně vyšel. Škvor se po chvíli na zemi z klinče vymanil, pustil do přestřelky, ale nebránil se vůbec brilantně. Fleury se rozhodně neztratil v úderech, čímž potvrdil svou pozici favorita. Druhé kolo na sebe nenechalo dlouho čekat, Fleury vzal svého soupeře opět na zem a uspěl po použití submise arm triangle.

"Jsem zraněný a právě jsem porazil bojovníka z první pětky žebříčku jednou rukou. Musím se vyléčit, uvidíme se ve Frankfurtu. Chci vám ukázat, co dokáže stoprocentní Will Fleury, protože s výkonem nejsem spokojený, bylo to tak na 50 procent. Kosti v ruce se mi hýbou, není to dobré. Pokud Karlos Vémola odejde do důchodu, chci ten pás," řekl po zápase.

Oktagon bude od soboty reprezentovat také šampion muší váhy. Po pětikolové bitvě se jím stal šestatřicetiletý Sam Creasey, který na body porazil Aarona Abyho.