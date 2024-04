McGregor se v červnu vrátí do klece, nastoupí na UFC 303 proti Chandlerovi

Conor McGregor (35) se 29. června vrátí do klece proti Michaelu Chandlerovi (37). Bude to tři roky poté, co si během zápasu s Dustinem Poirierem (35) zlomil levou nohu. S informací přišel prezident organizace Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White.

White po sobotní akci UFC 300 novinářům sdělil, že tento zápas ve velterové váze bude hlavní událostí UFC 303 v Las Vegas. McGregor (22-6) nezápasil od července 2021, kdy během prohraného boje s Poirierem utrpěl zlomeninu holenní kosti. Nepříjemné zranění vyslalo bývaléh šampiona UFC v pérové a lehké váze na operaci.

Bývalý šampion Bellatoru v lehké váze Chandler (23-8) shodou náhod také ve svém posledním zápase v listopadu 2022 prohrál s Američanem Poirierem.

Zápas je ze strany UFC promován již více než rok, přičemž McGregor a Chandler loni trénovali soupeřící týmy v reality show "The Ultimate Fighter" založené na MMA.

Stejné datum a soupeře pro svůj další zápas oznámil McGregor ve videu zveřejněném na sociální síti X loni v prosinci a označil ho za "největší návrat všech dob".