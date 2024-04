Prohra s Pereirou pro mě byla velkou lekcí, pro výhru udělám maximum, říká Procházka

Nejlepší český MMA zápasník současnosti Jiří Procházka (31) se v noci ze soboty na neděli v Las Vegas pokusí vrátit na vítěznou vlnu. Loni v listopadu si New Yorku připsal první porážku po osmi letech, když v titulovém zápase organizace UFC prohrál s Brazilcem Alexem Pereirou. Jeho dalším soupeřem bude Rakušan srbského původu Aleksandar Rakič (32).

"Poslední prohra s Pereirou pro mě byla velkou lekcí. Je to ale stejné jako vždy. Všechny moje chyby jsou pro mě poučením. Protože takový člověk může být jen pozitivní. Můžete to brát jen pozitivně, protože dlouho jsem pocit z prohry necítil. Díky tomu jsem si připomněl, proč chci vyhrávat a jak moc chci vyhrávat. Takže právě teď je čas to opět dokázat," řekl Procházka před nadcházejícím soubojem.

Návrat ke kořenům

Oproti předešlému zápasu si rodák z Hostěradic na Znojemsku pochvaloval, že tentokrát absolvoval přípravu bez sebemenších zdravotních problémů. Snažit se v ní vrátit k tomu, co jej zdobilo v minulosti.

"Není to jen návrat ke kořenům, že bych se vrátil ke starým bombám, přestřelkám. K tvrdému stylu boje, jak jsem byl zvyklý jen tvrdě válčit, jít skrze soupeře. Je to o tom připomenout si to. Ponecháme si všechny výdobytky mé kariéry, ten posun a přidáme k tomu tvrdou dřinu," uvedl bývalý šampion UFC na svém youtubovém kanálu.

Procházka bude usilovat o jubilejní 30. výhru v profesionální kariéře, ve které si zatím připsal jen čtyři porážky. O rok starší Rakič má na kontě 14 výher a tři prohry. Naposledy se v oktagonu představil v květnu 2022, kdy se zranil a prohrál s Polákem Janem Blachowiczem.

"Rakič je komplexní bojovník, velký pracant. Po takové pauze bude chtít podat co nejlepší výkon, bude na něj větší tlak. Musím být zdravě agresivní. Vím, že se do mě opírá na sociálních sítích, ale to mě udržuje nabuzeného. Udělám maximum pro výhru," konstatoval Procházka.

Mimo hlavní zápas

Procházka se v UFC trochu nečekaně nepředstaví na takzvané hlavní kartě galavečera UFC 300. Nastoupí v osmém z třinácti zápasů. Případná výhra by jej měla vrátit do boje o pás šampiona elitní organizace v polotěžké váhové kategorii. O ten se v Las Vegas utkají Pereira s Američanem Jamahalem Hillem.

"Cítím, že jedna má stránka by moc ráda bojovala s Pereirou. Není pro mě příliš důležité získat titul zpět, ale chci ukázat, chci dokázat, že zvládnu udělat další krok k mistrovství na mé cestě. To je všechno. Je to o tom předvést pokaždé ten nejlepší výkon a o radosti ze zápasu," řekl Procházka.