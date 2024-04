Škvor pomýšlí na Vémolův trůn. Noví bojovníci jsou o úroveň výš než Češi, hodnotí posily

Organizace Oktagon MMA se opět vydává za hranice Česka. V sobotu uspořádá v anglickém Birminghamu turnaj s pořadovým číslem 56, kterého se zúčastní i Daniel "DeeDee" Škvor (35). Jeho soupeřem bude ambiciózní Will Fleury (35).

Ir Fleury nastoupí do svého prvního zápasu pod hlavičkou Oktagonu a oplývá sebevědomím. Dvaasedmdesátý bojovník světa zničil konkurenci v Bellatoru, PFL, Brave a organizaci BAMMA. Na kontě má pět finálových zápasů. Škvor se na zápas těší, protože v minulosti označil ostatní bojovníky v polotěžké váze za "nudné".

"Je to velmi zkušený bojovník, skvělý na zemi. Takticky se ke mně zřejmě bude chtít dostat a svazovat to. Tomu budu muset zabránit. Co se týče ostatních v této váhové kategorii, vybírají si soupeře a zápasy jsou přetaktizované," řekl v exkluzivním rozhovoru pro slovenskou verzi Livesport Zpráv.

"Jsem sportovec a to, že on je sebevědomý, ve mně nevyvolává žádné pocity. Je to zápas jako každý jiný, jen to bude nesmírně těžké," prozradil český fighter své mentální nastavení před velkým soubojem.

Škvora čeká v Birminghamu zápas s Fleurym. Oktagon MMA

Škvor je v současné době na pátém místě v polotěžké váze, které vládne Karlos Vémola. Legendární Terminátor se v pražském Edenu chystá na Odvetu století s Attilou Véghem, po které plánuje odejít do sportovního důchodu. Je tedy více než pravděpodobné, že se trůn uvolní.

"Myslím, že případná sobotní výhra by mě mohla posunout k titulu, protože Fleury je z kluků v divizi v celkovém žebříčku nejvýš. Myslím, že po Edenu by si na titul mohl sáhnout někdo z našeho duelu proti borci z vyšších příček," netají pražský rodák titulové ambice.

Škvora čeká vůbec první zahraniční zápas pod hlavičkou Oktagonu. Podle svých slov je na změnu atmosféry připraven. "Co se týče mé postojové kariéry, bojoval jsem na soutěžích vysoké úrovně. Jsem zvyklý na to, že vám lidé nefandí, není to jako u nás doma. Takže si nemyslím, že by mě to nějak překvapilo."

Masivní expanze Oktagonu do zahraničí přinesla také značný příliv nových tváří. Bojovníci ze zahraničí plní zápasové karty a nabízí se otázka, zda tím netrpí domácí scéna, které se najednou zmenšil prostor k prosazení. Škvor však vidí novou éru jako výzvu pro ostatní místní bojovníky.

"Zvyšuje to kvalitu organizace. Místní bojovníci tomu musí čelit. Pokud na to nestačíme, je to náš problém. Pokud chce organizace mířit co nejvýš, nemůže se za každou cenu přizpůsobovat tomu, aby místní vyhrávali za každou cenu. Teď jsme viděli, že řada lidí, kteří podepsali smlouvy, je o úroveň výš než Češi," dodal.