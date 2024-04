Velký večer pro českého samuraje. Procházku na UFC 300 prověří nebezpečný Rakič

T-Mobile Arena v Nevadě přivítá v noci ze soboty na neděli (13.-14. dubna) od 2:00 akci UFC 300, na kterou se těší i čeští fanoušci. Jiří "BJP" Procházka (31) bude totiž čelit výzvě v podobě Rakušana Aleksandara Rakiče (32).

Vídeňský rodák se srbskými kořeny se do klece vrací po téměř dvouleté pauze. Naposledy jsme ho viděli bojovat v květnu 2022 proti Janu Blachowiczovi. V tomto zápase však utrpěl nepříjemné zranění kolena a čekala ho dlouhá rehabilitace. Odveta se měla uskutečnit letos v lednu, ale Polák si poranil rameno. Volba tak padla na českého samuraje.

Procházka na sebe upozornil především 12. června 2022, kdy v titulovém zápase porazil šampiona polotěžké váhy Glovera Teixeiru a stal se prvním Čechem, který získal pás UFC. Procházka vyhrál zápas tím, že svého soupeře v pátém kole uškrtil. Získal také ocenění "Zápas večera" a finanční prémii na základě hlasování fanoušků o nejoblíbenějšího bojovníka karty, v němž se umístil na druhém místě za Valentinou Ševčenkovou.

Následující sezona už tak slavná nebyla. Bojovník s přezdívkou BJP se potýkal s vážným zraněním ramene, které ho na celý rok vyřadilo z akce a zmařilo i jeho první obhajobu proti Teixeirovi. Procházka se tak dobrovolně vzdal svého čerstvě získaného pásu. Do akce se vrátil loni v listopadu, ale v zápase o uvolněný titul šampiona polotěžké váhy podlehl Alexi Pereirovi KO ve 2. kole.

Oba soupeře tak kromě zdravotních potíží spojují i další faktory. Oba rádi bojují ve stoje. Procházka začal s MMA ve 20 letech, předtím trénoval karate a thajský box. Rakič se před svou kariérou bojovníka MMA věnoval kickboxu, a dokonce je držitelem hnědého pásu v jiu-jitsu.

Střetnutí bude mít pikantní příchuť, neboť Rakič v posledních měsících adresoval českému bojovníkovi několik uštěpačných poznámek. Vysmíval se například jeho postoji k samurajské kultuře. "Pojďme zjistit, kdo je králem Evropy," řekl na tiskové konferenci před turnajem.

"Moc mluví. Je to jen normální souboj. Pro mě je to jen další zápas. Nechci být králem Evropy, chci být králem světa, šampionem. A to v sobotu ukážu. Nezná mě, ale mluví o mně. Nezná mě, ale v kleci zjistí, kdo jsem. Uvidí, jak moc chci vyhrát. Co říká, to říká, teď bude muset svá slova podpořit. Snaží se být drsným gangsterem, ale je to jen obyčejný sportovec," reagoval Procházka.

Rodák z Hostěradic u Znojma má s MMA více zkušeností, půjde o jeho 35. zápas v kariéře. Může se pochlubit bilancí 29 výher, 4 porážek a 1 remízy. Jeho statistika výher KO/TKO však hovoří za vše, na svém kontě má 25 vítězství. Rakič bude chtít vylepšit svou současnou bilanci 14 triumfů - z toho 9 KO/TKO - a 3 porážek.