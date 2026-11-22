Dominantní šampion lehké váhy Oktagonu Mateusz Legierski v kleci bez slitování ničil jednoho soupeře za druhým. Naposledy si vyšlápl na rozjetého Gökhan Aksua, kterého ukončil hned v 1. kole. Polák disponuje naprostou komplexností, rychlostí a jistotou, jako by ani neexistovala šance ho porazit. V sobotu měl nastoupit proti legendě legend.
Před historicky prvním "double šampionem" a držitelem titulů předních světových organizací Ivanem Buchingerem čekal už pátý titulový zápas v organizaci. Ikona evropského MMA je ve 40 letech stále v elitní formě a je jedničkou divize, v níž s přehledem poráží mnohem mladší bojovníky. S úctyhodnou bilancí 27 submisí a 12 knokautů šel "Buki" do 57. profesionálního zápasu, který pro něj představoval zřejmě poslední velkou šanci získat titul a završit tak velkolepou kariéru na absolutním vrcholu.
Před očekávaným nástupem obou gladiátorů do klece však přišel šok. Promotér Ondřej Novotný oznámil přítomným divákům, že polský šampion během rozcvičky pouhých deset minut před zápasem pravděpodobně utrpěl natržený nebo přetržený hamstring a odjel do nemocnice. Vyzyvatel Buchinger v rozhovoru neskrýval zklamání a dodal, že byl perfektně připravený. Soupeři však popřál brzké uzdravení a vyjádřil naději, že se zápas uskuteční v jiném termínu. Fanoušci tak šli domů předčasně.
Jakub Batfalský rostl s každým zápasem a rychle se stával jednou z nejvýraznějších domácích tváří Oktagonu. Jeho tlak a fantastická odolnost dokážou soupeře fyzicky i psychicky úplně zlomit. Tentokrát ale proti němu stál ostřílený Ayton De Paepe, šampion dvou belgických organizací, který se stal katem Slováků – postupně porazil Pauluse, Ryšavého i Nováka. Nyní si poprvé brousil zuby na českého protivníka.
Dvaadvacetiletý domácí zástupce zažil zápas jako na houpačce. Na začátku prvních dvou kol inkasoval tvrdé údery a téměř to pro něj znamenalo konec. Následně musel ustát tlak Belgičana. Batfalský se však postupně vracel do zápasu, přebíral iniciativu a ubránil soupeřův pokus o škrcení. Poté se sám pokusil duel ukončit. V závěrečném kole tlačil soupeře na pletivo a dostal De Paepeho i na zem. Těsný duel nakonec rozhodli rozhodčí, kteří připsali vítězství na body muži s přezdívkou "Batfal".
Slovenská kometa a suverénní jednička muší váhy Veronika Smolková prožívala absolutní sen. Ničila všechno, co se jí postavilo do cesty. Pod žlutočernou vlajkou měla před sobotním turnajem sedm výher v řadě, přičemž hned pět soupeřek ukončila před limitem. Světová 23. navíc dostala nabídku z prestižní UFC a je dost možné, že ji uvidíme kráčet ve stopách Lucie Szabové. Zatím se však soustředí na zisk titulu v Oktagonu.
Její soupeřkou byla Chorvatka Ivana Petrovičová, která absolvovala čtyři velmi těžké zápasy v UFC a dobře tedy věděla, jaké je bojovat proti špičce. Dvaatřicetiletá bojovnice rozhodně nebyla snadnou překážkou a Smolková se o tom přesvědčila od úvodních sekund.
V zápase byla sice lepší a jasně vyhrála na body, Petrovičová však kladla odpor, využívala své zkušenosti a především na zemi předváděla krásný technický boj. V postoji využívala chorvatská bojovnice dlouhé ruce, jenže Smolková potvrdila pověst tanku a všechny její pokusy odvracela odhodláním. Největší devízou rodačky z Revúce byla síla. Dominovala na pletivu a jednoznačně byla aktivnější bojovnicí i ve třetím kole.
"Byl to dobrý výkon, protože jsem dělala, co jsem měla, ale nebylo to úplně atraktivní, tak snad se lidé nebudou zlobit. Snažila jsem se dělat všechno pro to, aby byl další zápas titulový, takže příště opasek. Soupeřka mě podceňovala, takže jsem ráda, že jsem ukázala, že jsem ve všem lepší," uvedla Smolková.
Zápas Tomáše Mudrocha se zkušeným Jasonem Ponetem trval jen 28 sekund. Čech předvedl úžasný výkon. Francouze se pokusil dostat na zem, ten ho dostal do spodní pozice, ale ostravskému expresu se podařilo dobře chytit jeho ruku a páku nakonec dotáhl do vítězného konce. Stal se vůbec prvním bojovníkem v historii, který 37letého fightera ukončil.
"Chtěl jsem ho trefit high-kickem, ale dobře mě chytil. Chci poděkovat svému rohu a trenérům. Kokos, bylo to super, příště Niko Samsonidse? Před dvěma týdny mi zemřel dědeček, bylo to náročné a vítězství chci věnovat jemu. Lidé, vezměte telefony, nejdřív mě sledujte na Instagramu a potom zavolejte rodině a přátelům, setkejte se s nimi. Čas je krátký," prozradil Mudroch v pozápasovém rozhovoru.
Elitní třinecký thajboxer Dominik Tábor slavil neuvěřitelné úspěchy ve světovém i domácím ringu, kde už dokázal porazit zvučná jména jako Brichta, Roušal, Dvořáček či Čehovský. Je vítězem světového poháru, dvojnásobným mistrem ČR a mezinárodním mistrem ČR a SR. Tentokrát na něj čekal zápas podle pravidel undergroundu s Němcem Denizem Ilbayem.
Tábora hnala dopředu zaplněná hala v rodném městě a viděli jsme atraktivní přestřelku. Ačkoli Čech prohrál první kolo, ve druhém byl aktivnější a přesnější než jeho protivník, začal více tlačit a Ilbayovi to nevonělo. Němec se snažil využívat takedowny, úspěch to však nepřineslo. Rozhodčí tak toto těsné měření sil připsali ve prospěch Tábora.
"Věděl jsem, že mě bude házet. Řekl jsem si, že ho zbiju a budu využívat kolena. Podařilo se to," stručně zhodnotil svůj triumf domácí oblíbenec.
Mateusz Janur měl původně na turnaji bojovat s Hojatem Khajevandem, ale Němec se zranil, a do hry tak vstoupil domácí zástupce David Hošek, který má s Poláky bohaté zkušenosti. V Oktagonu knokautoval Naruszczku a v KSW vyřídil Mieczkowského za 44 sekund. Další vítězství chtěl přidat v Třinci, což se mu nakonec podařilo.
Hošek působil v prvním kole aktivně a dařilo se mu i na začátku druhého. Potom však předvedl nevídané selhání. Chtěl Janura hodit na zem, ten se ale pokusil o gilotinu a nakonec přinutil Čecha vzdát se. "Tento zápas jsem vzal na poslední chvíli. Soupeře bych chtěl poprosit o odvetu, asi mě pošle do řiti, ale zkusím to," řekl zklamaný Hošek po duelu. Polák následně odpověděl, že s dalším zápasem nemá problém.
Dalším Slovákem na kartě byl Patrik Šebek, který mezi amatéry sbíral úspěch za úspěchem. V roce 2025 přišel ničit profesionály. Výsledek? Čtyři výhry z pěti zápasů a hned tři expresní ukončení před limitem. O něco zkušenější Adrian Hamerski sestřelil dva soupeře v prvním kole a jednoho ve druhém. V Oktagonu však nestačil na Roušala a Ilbaye, takže věděl, že zvítězit pro něj představuje povinnost.
Slovák před zápasem nesplnil váhu a v prvním kole nepůsobil nejlepším dojmem, zaslouženě ho tedy prohrál. Ve druhém dějství však předvedl diametrálně odlišný výkon a dokonce si připsal cenný triumf na submisi, když soupeře chytil do techniky rear naked choke.
"Včera jsem neudělal váhu, soupeř to vzal a je to fakt skvělý bojovník. Čekal jsem, že bude více kopat, postupně jsem si začal věřit i v postoji, ale nakonec jsem to opět stáhl na zem. Alex Hutyra má 4:0, já jsem o svou nulu přišel, takže bych ji rád někomu vzal," řekl po zápase Šebek a vyzval českého zástupce.
Co se týče dalších zápasů českých fighterů, Ondřej Raška porazil Turka Ahmeta Rasima Palu na body, Michaelu Hlaváčikovou v úvodním zápase večera zlomila Polka Marta Sósová už v 1. kole submisí a musela odklepat. Jindřich Byrtus podle pravidel Stand and Bang nestačil na krajana Martina Prázdného, o výsledku taktéž museli rozhodnout rozhodčí.