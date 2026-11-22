Procházka vstupoval do sobotního souboje s touhou napravit dubnovou porážku s Carlosem Ulbergem, který ho připravil o možnost získat zpět mistrovský pás. Ani tentokrát však český samuraj neuspěl. Po poměrně vyrovnaném průběhu zápasu ho v závěru druhého kola zasáhl Stirling tvrdým pravým hákem a následnými údery na zemi si vynutil ukončení duelu. Procházka po zápase neskrýval zklamání, ale soupeřovy kvality bezprostředně v oktagonu uznal. "Byl lepší, gratuluji. Dostal mě tam," uvedl stručně.
O něco později se český bojovník ozval fanouškům prostřednictvím Instagramu. Ve videu natočeném na hotelovém pokoji promluvil nejen o svém zdravotním stavu, ale také o možných příčinách dalšího neúspěchu. "Jsem zpátky na hotelu, mám pár stehů. Ještě jednou gratuluji soupeři, opravdu mě dobře trefil. Cítil jsem se rychlý, připravený a silný, ale možná jsem až příliš taktizoval a nevyvíjel dostatečný tlak," přiznal bývalý šampion UFC.
Právě nedostatečný tlak mohl být podle Procházky jedním z důvodů, proč se mu nepodařilo prosadit proti dosud neporaženému Novozélanďanovi. Český zápasník, který je známý především svým agresivním a neortodoxním stylem, tentokrát nedokázal najít recept na soupeřovu obranu. "Ještě se k tomu vyjádřím, znovu se na zápas podívám a vrátím se k práci. Cítím totiž, že je přede mnou spousta práce. Spousta práce a může to být mnohem lepší," pokračoval Procházka, který během své profesionální kariéry dosáhl 28 vítězství knockoutem.
Nejemotivnější část svého vyjádření si rodák z Hostěradic nechal na závěr. Přestože utrpěl druhou porážku v řadě a jeho cesta zpět k titulovému zápasu se výrazně zkomplikovala, na další pokračování kariéry rozhodně nerezignuje. "Takhle už nikdy. Takhle už nikdy. Takhle už nikdy. Udělám všechno. Věřte mi, věřte mi. Děkuji za podporu. Zpátky do práce. Úsměv a zpátky do práce," vzkázal svým příznivcům. K videu následně připojil také krátké motto: "Přijmi to, usměj se a pokračuj."
Procházka se nyní nachází v nezvyklé situaci. Poprvé během své čtyřicetizápasové profesionální kariéry totiž zaznamenal dvě porážky za sebou, navíc v obou případech skončil knockoutovaný. Z posledních sedmi vystoupení dokázal vyhrát pouze třikrát. Zatímco v minulosti mu jeho nevyzpytatelný styl pomáhal překonávat i ty nejtěžší soupeře, poslední výsledky vyvolávají otázky, zda nebude muset svůj přístup výrazně upravit.
Respekt i rýpanec od Stirlinga
Velký respekt projevil českému bojovníkovi také jeho přemožitel. Stirling, který si vítězstvím vylepšil profesionální bilanci na 12 výher bez jediné porážky, přiznal, že pro něj Procházka představoval mimořádně náročnou překážku. "Je to skvělý zápasník. Všechen respekt. Rozhodně je to jeden z nejlepších bojovníků, proti kterým jsem nastoupil. Musel jsem ho postupně zlomit a vyčkat na reakci, kterou jsem hledal. Stál zády ke kleci a v tu chvíli jsem si řekl, že přišla moje šance," popsal rozhodující okamžik zápasu v pozápasovém rozhovoru.
Novozélanďan zároveň prozradil, čím ho bývalý šampion během souboje překvapil. "Byl velmi nebezpečný. Má opravdu velké rozpětí paží. Nečekal jsem, že jeho přední direkt dosáhne tak daleko. Na začátku mě několikrát dobře zasáhl. Musel jsem zachovat klid, což mi vždycky šlo," vysvětlil Stirling, který by si příští zápas rád odbyl před domácími fanoušky na Novém Zélandu.
"Na Jiřího jsem se připravoval opravdu důkladně. Má spoustu zvláštních pohybů a gest. Pořád kývá hlavou, dělá různé podivné pohyby a podobně. Jde ale o princip. O to, kde se vůči mně nachází a co se právě děje. A také, zda ho dokážete čistě trefit a přimět k reakcím, které chcete. Na tom záleží. Je pak úplně jedno, jak často meditujete, nebo kolikrát se mlátíte kopřivami. V tomhle sportu rozhodují schopnosti. A právě ty vám vydělávají peníze," rýpl si Stirling do soupeřových netradičních tréninkových metod na tiskové konferenci.
Reakce bojovníků na sítích
Procházkova další porážka vyvolala reakce také mezi ostatními bojovníky UFC. Američan Terrance McKinney dokonce navrhl, aby český zápasník zvážil změnu váhové kategorie. "Brácha by měl jít do střední váhy. A Navajo? Ten je opravdu něco," napsal na sociální síti X.
Bývalý šampion Henry Cejudo zase ocenil vítězný úder: "Šílený knockout od Navaja. Proti komu podle vás nastoupí příště?" Pochvalně se vyjádřil také někdejší bojovník Josh Thomson: "Nezáleží na tom, jak špatná byla karta, pokud hlavní zápas nabídne něco takového. Lidé si pamatují vzrušení, ne nudu. Skvělá práce od Navaja Stirlinga."