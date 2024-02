Hamilton chce s Mercedesem porazit Ferrari, jehož barvy bude od příští sezony hájit

Před začátkem nové sezony formule 1 přiznal Lewis Hamilton (39), že ho letos čeká pořádná emocionální jízda. Zkušený Brit se chystá na svou poslední sezonu v Mercedesu, s nímž získal šest ze svých sedmi titulů mistra světa. Od roku 2025 už bude hájit barvy Ferrari, jehož vozy chce v nadcházejícím ročníku porazit.

Hamilton na adresu Mercedesu, za který jezdí od roku 2013, prohlásil, že má před sebou světlou budoucnost. "Opravdu věřím, že vyhraje další šampionát. Je to úžasná skupina lidí, vážně dobře řízená. Stáj má neuvěřitelnou historii od představenstva až po samotný tým, hodně investují do závodění a mnoha dalších oblastí. Ale mám pocit, že jsem pro tento tým udělal vše, co jsem mohl."

Britský jezdec původně jednal o spolupráci s Ferrari už v roce 2019, ale na připojení se k ikonickému italskému týmu se dohodl až na začátku letošního února. Nahradí v něm Carlose Sainze a uzavře víceletou smlouvu. "Je to nová kapitola v mém životě. Mám rád výzvy a tohle je ta největší. Jít do tak ikonického týmu, který ale v posledních letech neměl tolik úspěchů, kolik by si přál," uvedl.

Jedním dechem však ujistil, že letos bude naplno bojovat za Mercedes: "Ferrari už tento víkend vypadá velmi silně, což je pro ně pozitivní. Ale mým cílem je letos je porazit. Mercedes jako tým miluji a vždycky budu. Všichni tady mě nesmírně podporují. Vědí, že jsem tu proto, abych přinesl výsledky, na to se soustředím. Během roku nás čeká spousta emotivních zážitků, společně to zvládneme."

Max Verstappen, který v loňské sezoně dominoval s monopostem Red Bull, zůstává největším favoritem na zisk čtvrtého titulu mistra světa v řadě. Hamilton však prohlásil, že současný Mercedes je výrazně lepší než na začátcích posledních dvou ročníků.

"Stále máme nějaké problémy, na kterých musíme zapracovat. Není to dokonalé. Ale rozhodně je to lepší výchozí pozice než v posledních dvou letech, takže v tomto ohledu jsme relativně spokojeni. Nejsme tam, kde bychom chtěli být, možná nebudeme konkurovat těm úplně vepředu, ale budeme na tom pracovat," poznamenal.