Verstappenova budoucnost? Nebudeme ho nutit proti jeho vůli, říká Horner

Red Bull nebude nutit trojnásobného šampiona formule 1 Maxe Verstappena (26), aby zůstal v jeho stáji až do konce smlouvy v roce 2028. To řekl šéf Red Bullu Christian Horner (50) po víkendovém závodě v Saúdské Arábii.

"Je to jako se vším v životě. Nemůžete někoho nutit, aby někde byl jen kvůli kusu papíru. Pokud někdo nechce být v tomto týmu, nebudeme ho nutit proti jeho vůli," řekl Horner, který již dříve pro autosport.com uvedl, že nepochybuje o tom, že Verstappen zůstane ve svém současném týmu.

Red Bull minulý týden suspendoval osobu, jejíž stížnost na Hornera způsobila interní vyšetřování a napjatou atmosféru v rakouské stáji. Původní zprávy hovořily o sexuálním obtěžování ze strany jedné ze zaměstnankyň a později o nevhodném chování ze strany Hornera. Interní vyšetřování dopadlo v jeho prospěch a dotyčná osoba dostala právo na odvolání.

Během VC Bahrajnu však byl desítkám novinářů, lidí z formule 1 a FIA z tajné adresy rozeslán e-mail s kontroverzním materiálem, který měl být použit jako důkaz proti Hornerovi. Jeho pravost však nebyla potvrzena.

Napjatá situace v týmu, kdy se hovoří o odchodu technického ředitele Adriana Neweyho, samotného Hornera a dokonce i Verstappena, se zatím na výsledcích týmu neprojevila. V úvodním závodě získal Red Bull double a Verstappen přijel do cíle s dvacetisekundovým náskokem před týmovým kolegou Sergiem Pérezem.

"S Maxem je všechno v naprostém pořádku, v týmu pracuje dobře. Není tu žádné napětí, žádný stres a jak je vidět v garáži, je uvolněný. To se promítá i do jeho výkonů na trati. Nemám žádné pochybnosti o jeho odhodlání do budoucna," dodal Horner.

Šéf Mercedesu Toto Wolff podle agentury dpa uvedl, že by Verstappena rád viděl v monopostu svého týmu. Tomu nasvědčuje i odchod Lewise Hamiltona do Ferrari v příští sezoně.