Márquez vynechá nedělní závod MotoGP v Assenu, má zlomený prst a žebro

Šestinásobný mistr světa MotoGP Marc Márquez (30) vynechá dnešní motocyklovou Velkou cenu Nizozemska. Španělský jezdec v prohlášení oznámil, že se nezotavil ze zranění z předchozího závodu v Německu.

"Nepřijel jsem do Assenu ve stoprocentní kondici. Vedle pohmožděného kotníku a zlomeného prstu mám zlomené žebro a hodně to bolí. Dnes ráno jsem vstával ve velkých bolestech a po kontrole jsme se s lékaři shodli, že závod vynechám, abych si to ještě nezhoršil," uvedl.

Márquez se zranil minulý týden na Sachsenringu, kde během víkendu měl celkem pět pádů, po nichž do Velké ceny Německa nenastoupil. V této sezoně nedokončil ani jeden hlavní závod, jeho maximem je třetí příčka ze sprintu z Portugalska. V průběžném pořadí šampionátu mu patří 19. místo.

