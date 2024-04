Verstappen dal zapomenout na výpadek z Austrálie, v Suzuce byl na tréninku nejrychlejší

Tréninkový den před nedělní Velkou cenou Japonska formule 1 ovládl mistrovský Red Bull. Nejrychlejší čas zajel nizozemský šampion Max Verstappen (26), jenž si může v Suzuce spravit náladu po nedokončené březnové Grand Prix Austrálie.

Verstappen zajel v úvodním tréninku nejrychlejší čas dne 1:30,056 a o 181 tisícin sekundy předčil týmového kolegu Sergia Péreze z Mexika. Třetí byl s odstupem 213 tisícin Španěl Carlos Sainz z Ferrari, jenž po Verstappenově odstoupení kvůli problémům s brzdami vyhrál před dvěma týdny v Melbourne.

Trénink musel být zhruba na deset minut přerušen kvůli nehodě Logana Sargeanta, jenž se svým williamsem vyletěl z trati do bariéry z pneumatik. "Pardon," řekl po nehodě do týmového rádia Američan, jemuž hrozí druhá vynechaná Velká cena za sebou. V Austrálii musel pro závod přenechat monopost zkušenějšímu kolegovi Alexi Albonovi, jenž svůj rozbil v tréninku, a pokud nyní mechanici nedokážou do neděle spravit Sargeantův vůz, může ho postihnout stejný osud.

Druhý trénink výrazně ovlivnily déšť a mokrá trať. Většina týmů nechala své vozy v garáži, na okruh se jezdci vydali až v závěru na osychající trati a na příklad piloti Red Bullu se ani nepokusili zajet rychlý čas. První místo tak patřilo Australanovi Oscaru Piastrimu z McLarenu, který byl téměř o pět sekund pomalejší než Verstappen v prvním tréninku.

Program čtvrté Grand Prix sezony pokračuje v sobotu třetím tréninkem a kvalifikací, závod má start v neděli v 7:00 SELČ.