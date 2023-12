Na Jizerské padesátce se pojede o nové trofeje, kapacity se pomalu plní

Nejlepší běžci na lyžích se utkají v 57. ročníku tradiční Jizerské padesátky o zbrusu nové trofeje. Pořadatelé je představili na dnešní tiskové konferenci, spolu s doprovodnými podniky registrují téměř osm tisíc přihlášených závodníků. Věří, že sněhové podmínky budou příznivé, tématem mezi nahlášenými amatéry je také zákaz používání vosku s fluorem. V Bedřichově a okolí se pojede od 8. do 11. února.

"Aktuálně je přihlášených zhruba osm tisíc závodníků. Zatím je možné hlásit se na všechny závody. Očekáváme, že v horizontu týdne až dvou bude naplněná kapacita pro padesátikilometrový závod," řekl zástupce pořadatelů David Douša. "Hodně se plní i závod na 25 kilometrů. Závody na 17 a 30 kilometrů jsou v tuto chvíli na dvou třetinách kapacity," doplnil Douša. Do 2. ledna také platí výhodnější startovné.

I přes aktuální sněhové podmínky organizátoři věří, že se do února situace zlepší. Jsou v pravidelném kontaktu s Českým hydrometeorologickým ústavem. "V momentě, kdy mrzne, vyrábíme umělý sníh, abychom měli základ a zásoby pro případ, že by sněhu bylo málo. Větší část je na přírodě, ale věříme, že to dobře dopadne," uvedl Douša, s tím, že pořadatelé prodloužili smlouvu se Ski Classics do roku 2028.

Mezi amatérskými závodníky se řeší i nově zavedený zákaz používání vosků s fluorem. Ten se týká i "hobíků", kteří by do některého z řady závodů zasáhli. "Závodí všichni na jedné trati ve stejný čas, takže aby bylo zachováno fair play, zákaz platí pro všechny. V letošní sezoně nechceme zásadním způsobem penalizovat, ale chceme závodníky z hobby části edukovat, proč ten zákaz je a proč je dobré ho dodržovat," podotkl Douša. Závodníci, kteří přinesou vosky s fluorem, si budou moci pořídit u firmy Swix bezfluorové s velkou slevou.

Nové trofeje jsou lákadlem

Lákadlem Jizerské padesátky jsou také nové trofeje pro nejlepší závodníky a účastnické medaile. Ty vyrobil ve spolupráci s novým partnerem závodu společností Preciosa umělec Matyáš Chochola. "Jsou za tím tři roky práce. Je to neuvěřitelný pocit, hlavně když vím, že to přede mnou drželo v ruce dalších deset lidí, kteří to brousili a tavili. Nebude to trvat dlouho a tahle věc vykouzlí rohlík na tváři každému, kdo vyhraje závod a bude ji držet jako trofej Jizerské padesátky," řekl Chochola.

Vedle elitních lyžařů, kteří budou usilovat o úspěch v seriálu Ski Classics, se na trati hlavního závodu i těch doprovodných objeví řada nejen sportovních osobností. Chybět nebudou kardiochirurg Jan Pirk či herci David Vávra a Jakub Kohák. S potomky nebo rodinnými příbuznými se zúčastní Martin Koukal, Kateřina Neumannová, Lukáš Konečný či Roman Kreuziger.

Padesátikilometrový závod pojede se svým šestnáctiletým synem Alešem trojnásobný vítěz tohoto podniku Stanislav Řezáč. "Jizerská padesátka je opravdu těžký závod. Tři čtvrtě tratě se jede na horách ve výšce přes tisíc metrů nad mořem. Krajina je podobná jako ve Skandinávii a Jizerská padesátka patří k těm nejhezčím závodům v sérii Ski Classics," dodal Řezáč.