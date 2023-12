Novák bojoval o další medaili, v závodě na 10 km volně v Gällivare doběhl devátý

Lyžař Michal Novák (27) šest dní po druhém místě v závodu na 20 km s hromadným startem v Ruce znovu bojoval ve Světovém poháru o medaili. Na desítce volnou technikou v Gällivare obsadil ve vyrovnaném závodě devátou příčku se ztrátou 11,6 sekundy na vítězného Nora Paala Golberga. Od třetího Nora Ivera Tildheima Andersena dělilo Nováka 6,5 sekundy. Závod žen vyhrála Američanka Jessie Digginsová, Kateřina Janatová obsadila 34. místo.

Do Gällivare se SP v běhu na lyžích vrátil po 11 letech. Novák vyrazil na trať jako první z nasazené skupiny a začal velice rychle. Na pátém kilometru držel třetí příčku. Pak zejména v úvodu druhého okruhu trochu ztratil, ale pozici v první desítce udržel. Prosadil se tam jako jeden ze tří zástupců jiné země než dominantního Norska, které díky Golbergovi, Haraldu Östbergu Amundsenovi a Andersenovi obsadilo kompletní stupně vítězů.

V desítce byl vedle Nováka ještě pátý Brit Andrew Musgrave a osmý Rakušan Mika Vermeulen. Novák, jenž udržel třetí příčku v celkovém hodnocení Světového poháru, se podivoval nad vyrovnanou špičkou. "Bylo to šíleně nasekaný, ta konkurence je úplně nesmysl. I v tom ohledu je poměrně těžké nastavit tempo, aby to člověk úplně nepřehnal, ale aby tam byl v kontaktu," uvedl v nahrávce pro média.

Roli mohlo hrát i jeho nízké startovní číslo, kdy zejména Norové měli lepší přehled o mezičasech. A Seveřané těžili i z materiálu. "Když jsem jel za Andersenem ve druhém okruhu, tak mi ujížděl ze sjezdu. Vypadalo to, že měli extrémně rychlé lyže. My jsme měli taky super lyže, ale oni to měli ještě o kus dál," přiblížil český reprezentant.

S tím, jak si počínal na trati, byl spokojený. "Výkon úplně super, šel jsem úplně do krve ke konci. Fakt těžký závod. Tyhle desítky, to je hrozný očistec. Myslím si, že deváté místo je asi OK, dá se to," přemítal. Deset kilometrů je pro muže krátká distance, před sjednocením vzdáleností se ženami jezdili patnáctky. Z českých reprezentantů se do bodované padesátky dostal také devětačtyřicátý Adam Fellner. Tomáš Lukeš obsadil 68. příčku a Ondřej Pilař na 74. místě uzavřel výsledkovou listinu.

Ženský závod ovládla Digginsová. Od prvního mezičasu vedla a nakonec porazila o 23,1 sekundy domácí Ebbu Andersonovou. Dvaatřicetiletá americká hvězda vyhrála 15. závod ve Světovém poháru v kariéře a první v této sezoně. Třetí v sobotuskončila další Švédka Moa Ilarová, překvapivá vítězka nedělní dvacítky s hromadným startem v Ruce.

Janatová zůstala ve startovní listině s českou vlajkou osamocena kvůli nemoci Terezy Beranové. V disciplíně, z níž má tři 13. místa v SP, se jí tentokrát nedařilo. Od začátku ztrácela a zaznamenala nejhorší výsledek v sezoně, v úvodní zastávce SP v Ruce byla minulý týden třikrát ve třetí desítce. Tentokrát ji od třicítky dělilo přes 25 sekund a do celkového pořadí SP přidala 17 bodů za 34. příčku. Na Digginsovou ztratila 2:41,2 minuty.

Podobně jako v neděli v Ruce se v mrazu trápila. "Jakmile ta teplota jde k minus sedmnácti, osmnácti, tak se s tím úplně nepoperu. Přišlo mi, že nemůžu úplně dodechnout. Nejsem spokojená se svým výkonem, ale doufám, že to bude příští víkend lepší," řekla. V neděli se v Gällivare uskuteční štafety na 4x7,5 kilometru, do kterých pošle Česko jen mužské kvarteto.