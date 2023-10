Případ Šafářová: Profesionálka, či hobby hráčka? Buď kartu neměla dostat, nebo měla dohrát

Návrat Lucie Šafářové (36) na tenisové kurty vypadal mile a sympaticky. Končil ale dost hořce a dalo by se říci i velmi neuctivě. Ženu, která v kariéře dokázala vyhrát čtyři fedcupové tituly, byla ve finále Roland Garros a má třeba i bronz z olympijských her, organizace ITF do turnaje v Remeši nejdříve pustila, aby jí po prvním vítězství oznámila, že startuje neoprávněně. Co se vlastně na provinčním turnaji ve Francii stalo?

Šafářová v tenisovém prostředí rozhodně není neznámé jméno. Však když se ozvala Thierrymu Delarnemu, že by si chtěla zahrát, ředitel turnaje v Remeši jen plesal radostí. Mít na startovní listině finalistku French Open, to je pro maličký turnaj báječná reklama a pocta.

Navíc přijela s chvályhodným záměrem. Už několik let sleduje snažení svých neteří prosadit se ve světě velkého tenisu a slíbila, že se vedle Emmy Dvořáčkové postaví do čtyřhry. A když už byla odhodlaná hrát znovu tenis na body v oficiálním zápase, požádala o divokou kartu i do dvouhry.

Další vývoj jste patrně zaznamenali. Šafářová otočila zápas s francouzskou nadějí Yaroslavou Bartashevichovou a pak kvůli nemoci své neteře zrušily rodinnou čtyřhru. Jenže při přípravě na duel druhého kola přišel nečekaný mail. Mezinárodní tenisová federace (ITF) šafářové vzkázala, že do dalšího zápasu nastoupit nesmí.

Ona přitom základní pravidla splnila. "Pokud chce hráč či hráčka startovat na turnaji ITF, musí mít takzvaný IPIN. Zjednodušeně řečeno je to online registrace, díky které vás systém začlení do losování turnaje. Míváme na turnajích i lidi, kteří nebyli profesionální tenisté, ale umožňujeme jim na turnaji startovat, pokud je v kvalifikacích místo," vysvětluje rozhodčí Jiří Adamovský. Šafářová pro vstup do hlavního pavouka dvouhry v Remeši dokonce obdržela od samotné ITF i divokou kartu....

Oficiální návrat?

Problém je však zřejmě v tom, že ITF ji nepovažovala za obyčejnou hobby hráčku. "Předpokládám, že Lucie měla podepsané dokumenty, ve kterých se jako bývalá profesionálka zavazovala k nějakým procesním záležitostem, a nenapadlo ji, že i když se přihlásila na turnaj nižší kategorie, tak se musí nahlásit zpět," říká sportovní ředitel Českého tenisového svazu Jan Stočes s tím, že přední tenisté, kteří mají tenis jako zdroj obživy, musejí ctít jak etická pravidla v podobě zákazu sázek, tak třeba i dostupnosti dopingovým komisařům.

"Když jsem končila kariéru já, podepisovala jsem papír, že končím s profesionálním tenisem. Jde o to, že vystupujete z režimu, ve kterém musíte udávat pro každý den konkrétní hodinu a adresu, kdy jste k zastižení kvůli případné dopingové kontrole," vysvětluje bývalá tenistka Klára Suchoňová, za svobodna Koukalová. "Pak je tam zřejmě i ten dovětek, že když se chcete vrátit na okruh WTA, tak minimálně půl roku před návratem byste ten dopingový režim měli obnovit, aby vás mohli kontrolovat," tuší vítězka čtyř turnajů.

I když Šafářová proklamovala, že její návrat není oficiálním comeback a po čtyřech letech pauzy se považovala spíš za hobby hráčku a také rádkyni zástupkyně nové generace, funkcionáři na ústředí ITF si to vyložili jinak. "Moje účast byla kvalifikována jako oficiální návrat do profesionálního tenisu," vysvětlila Šafářová fanouškům na sociálních sítích. Hezký příběh tak dostal hořký konec.

Ostuda ITF, tvrdí ředitel turnajů

“Naprosto jednoznačně je to obrovská chyba a ostuda ITF takhle zacházet s hráčkou, která byla ve světové špičce. Vždyť tam na straně Lucie Šafářové není žádná vina. Pokud žádala o divokou kartu, tak musela být s ITF v komunikaci a vysvětlovala důvody, proč o ni žádá. Tak jí měli buď rovnou říct, že to nelze a ať se jde na exhibici připravit někam na zeď, nebo když už jí kartu dali, tak ji to měli nechat dohrát," přidává pohled organizátora turnajů manažer klubu I.ČLTK Vladislav Šavrda.

"Je to necitlivé a chybné rozhodnutí a musí být pro Lucii Šafářovou velmi nepříjemné. Samozřejmě, už trochu sešla z mysli, nějaký čas o ní nebylo slyšet. Ale pochybuju, že by takhle zametli s Federerem, kdyby se něco podobného stalo," dodává.

Zda Šafářovou tento případ od návratu na kurty odradil, zatím není jasné. Na exhibiční turnaje se chystá. Ale také slíbila neteřím, že si s nimi zahraje. Jak uvedla pro iSport, možná se pokusí o tentokrát už legální návrat za rok na stejném místě v Remeši. "Když formulář vyplním, vyplývají z toho další profesionální povinnosti, které už mít nechci. S turnajovým ředitelem, který mě vítal, jsme se pak už jen pousmáli, podali jsme si ruku a řekli jsme si, že to zopakujeme příští rok a budeme na to připraveni."