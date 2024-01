ŠESTKA: Daridův tým vykročí do boje o titul, Kometa proti Spartě potvrdí domácí nadvládu

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom pomáhá speciální rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 2. ledna

Valencie – Villarreal

Domácí už dva měsíce nevstřelili v jednom zápase víc než gól, přesto se i s tímhle skromným vkladem dočkali dvou vítězství (v poháru nad Arosou z páté ligy a naposledy na půdě Vallecana). Pro Valencii šlo teprve o druhé vítězství venku v sezoně, daleko víc se jí však daří doma, kde už čtyři zápasy neprohrála. A co víc, s pouhými čtyřmi inkasovanými góly má v zápasech na svém stadionu nejlepší obranu v lize.

V posledních čtyřech utkáních kapitulovala pouze jednou, když ji překonal barcelonský Joao Felix. Villarreal má venku podprůměrný útok, navíc na Mestalle už nevyhrál šest zápasů. Z toho pouze v minulém vzájemném utkání remizoval, střelec jeho jediného gólu z duelu Nicolas Jackson už ovšem hraje v Chelsea. Valencie potvrdí, že se jim proti lokálnímu rivalovali doma daří a zvítězí.

Středa 3. ledna

Asteras Tripolis – Aris Soluň

Za třemi aténskými velkokluby – Panathinaikosem, Olympiakosem a AEK – a vedoucím PAOKem Soluň se v tabulce řecké ligy nachází Aris Soluň, za nějž nastupují reprezentační obránce Jakub Brabec, někdejší kapitán národního týmu Vladimír Darida, ale také bývalý sparťan David Moberg Karlsson. Tým je ostatně složený z cizinců, v minulých dvou zápasech se v jeho dresu neobjevil na hřišti ani jeden Řek.

Mezinárodní soubor ovšem šlape, a pokud uspěje v duelu na hřišti Asterasu, udělá zásadní krok směrem k šestičlenné účasti ve skupině o titul. Navíc by nynějšího soupeře za sebe dostal na rozdíl sedmi bodů. Vyhlídky má Aris výborné – domácí totiž na svém hřišti těžké zápasy neumějí. Rozdílem třídy tam v sezoně prohráli s kompletním vedoucím kvartetem a ani proti Arisu se jim doma nedaří (jedna výhra z devíti vzájemných duelů)...

Čtvrtek 4. ledna

Kubler – Nadal

Brisbane je kulisou úspěšného návratu někdejší světové jedničky Rafaela Nadala. Španěl je na kurtech zpět po roční zdravotní pauze, ovšem i přes pochybnosti, které o sobě dává na každém kroku najevo, předvedl suverénní výkon. Někdejší světovou trojku Dominika Thiema (který má však po vážných zraněních do dřívějších výsledků daleko) vyřídil ve dvou setech, přičemž mu povolil pouhých šest gamů (ve druhé sadě jediný) a nečelil jedinému brejku.

Nadalovi nyní patří 672. místo v žebříčku ATP, ovšem je jasné, že bude stoupat rychle vzhůru. Vítěz 22 grandslamů se v dalším kole utká s domácím Jasonem Kublerem, který má za sebou také přestávku kvůli zraněnému ramenu, sezonu ve dvouhře ukončil po US Open. Nadal ukázal sílu, energii i úderovou jistotu a pohyboval se bez znatelnějších omezení. Kubler, který postoupil díky skreči Karaceva, by pro něj neměl být vážnější překážkou.

Pátek 5. ledna

Kometa – Sparta

Brňané ukončili sérii porážek v pravý čas. Po pěti nezdarech uspěli (až v prodloužení) na ledě vzdorujícího Kladna. A teď se chystají na největšího myslitelného rivala. Sparta naopak po šesti vítězstvích utrpěla nečekanou domácí porážku s Olomoucí 1:4 a zejména obrana, v níž přitom chyběl jen zraněný Vojtěch Mozík, působila hodně nezúčastněně. Navíc její člen David Němeček tvrdě atakoval Karla Pláška a za faul dostal vysoký trest na pět zápasů.

Hráči Komety si naopak pochvalovali, jak dokázali vnitřní silou černou šňůru přestřihnout, zvlášť když na Kladně to v polovině utkání za stavu 3:1 pro domácí vypadalo, že prohrají znovu. Zkrátka oba soupeři jsou na opačné vlně, což povede k dalšímu bodovému zisku Furcha a spol. Kometa proti Spartě bodovala ve 12 z předchozích 15 domácích vystoupení, tentokrát její hráči zúročí, že si mohli odpočinout, zatímto Pražany čeká ještě duel ve středu.

Sobota 6. ledna

Inter – Verona

Inter Milán vede po zaváhání v Janově ligu už jen o dva body a s výhledem následného těžkého losu (Fiorentina, Juventus, AS Řím) je tohle pro něj předposlední snadnější zápas. S Veronou by měl být navíc zpět nejlepší střelec Serie A Lautaro Martínez, jenž vynechal dva zápasy kvůli zranění levého stehenního svalu. Totéž platí i o reprezentačním krajním bekovi Federicu Dimarcovi.

Nerazzurri doma málokdy inkasují, naposledy se jim to (s výjimkou prodloužení pohárového zápasu s Boloňou) stalo na konci října v Lize mistrů. Od té doby odehráli na San Siru šest utkání bez inkasovaného gólu a další přidají proti Veroně. Soupeř balancuje na hraně sestupové propasti, jíž odolává jen o skóre, a z posledních osmi zápasů venku vyšel šestkrát naprázdno. Totéž jej potkalo při pěti z minulých šesti návštěv stadionu Interu…

Neděle 7. ledna

Arsenal – Liverpool

Necelé dva týdny poté, co se oba soupeři utkali o vedení v Premier League, je všechno úplně jinak. Nabitý vánoční program anglické ligy prakticky semlel titulové naděje Arsenalu, který po dvou prohrách najednou spadl z prvního místa na čtvrté a na vedoucí Liverpool ztrácí pět bodů. Teď se Gunners mohou chytit v FA Cupu, v němž tentokrát přivítají Kloppův tým doma. A mohou se chlácholit tím, že na Emirates Stadium jim to jde.

S výjimkou porážky od West Hamu totiž čtyři další ztráty z jejich mizerné série (jediná výhra ze šesti utkání) přišly venku. Liverpool už během podzimu naznačil, jak se staví k zápasům v pohárech. Kouč Klopp dává pravidelně šance náhradníkům, v Toulouse či belgickém St. Gilloise z toho byly v Evropské lize prohry, týmu navíc začíná éra bez kanonýra Mohameda Salaha, který odjel na africký šampionát. Arsenal si částečně spraví chuť a zvítězí.