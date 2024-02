Šilhavý má nové angažmá. Po konci u české reprezentace se upsal na dva roky Ománu

Bez práce dlouho nezůstal. Jaroslav Šilhavý (62) se po konci na lavičce národního týmu ujal vedení reprezentace Ománu. Muž, který dovedl Česko na dva evropské šampionáty, podepsal s fotbalovým svazem země z Arabského poloostrova smlouvu do roku 2026. Společně s Šilhavým se do nové destinace stěhuje také část jeho posledního realizačního týmu.

Šilhavý byl bez angažmá od konce listopadu, kdy mu vypršela smlouva u české reprezentace. Po vítězství 3:0 nad Moldavskem v posledním utkání evropské kvalifikace se navzdory postupu na letní Euro v Německu rozhodl u týmu nepokračovat.

V Ománu nebude prvním českým trenérem, mezi lety 2001 až 2004 a 2006 až 2007 vedl tým Milan Máčala. Šilhavý nahradí Chorvata Branka Ivankoviče, který skončil po neúspěšném vystoupení na asijském šampionátu. Arabská země uhrála ve skupině ze tří zápasů jen dvě remízy, obsadila třetí místo a na rozdíl od mistrovství v roce 2019 neprošla do vyřazovací fáze.

Pro Šilhavého to bude druhé angažmá u národního týmu. S českou reprezentací došel v roce 2021 do čtvrtfinále Eura a dovedl ji i do elitní skupiny Ligy národů. Na klubové úrovni trénoval Liberec a Slavii, s nimiž získal ligový titul, a působil také v Jablonci, Českých Budějovicích a pražské Dukle.

První zápasy s Ománem ho čekají na konci března, kdy pokračuje druhá fáze asijské kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026. Omán má po dvou utkáních tři body a ve skupině D je druhý o skóre před Kyrgyzstánem. V dalším kole ho čeka lídr tabulky Malajsie, zbývajícím týmem je Tchaj-wan. Do třetí fáze postoupí dva nejlepší celky.

Nejbližší program Ománu. Livesport

Do nové destinace by se společně s Šilhavým měli podle informací serveru iSport.cz stěhovat také jeho asistenti Jiří Chytrý a Milan Veselý, kondiční trenér Pavel Čvančara a svazový analytik František Ševínský.

Připravujeme podrobnosti...